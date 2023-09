Strajk scenarzystów wciąż trwa. Kompromis jest blisko?

materiały prasowe

Reklama

Od trzech dni trwają negocjacje między negocjatorami ze Związku Scenarzystów Ameryki (WGA) a producentami największych studiów w USA ze stowarzyszenia AMPTP, aby zakończyć strajk, który trwa od maja. W piątek rozmowy przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych, ale nie udało się dojść do porozumienia między stronami. Oczekuje się, że zostaną one wznowione w sobotę.

W piątkowych negocjacjach, które odbywają się w biurach Alliance of Motion Picture and Television Producers w Sherman Oaks, wzięli udział główni przedstawiciele studiów: Bob Iger z Disneya, David Zaslav z Warner Bros. Discovery, Donna Langley z NBCUniversal i Ted Sarandos z Netfliksa. Według źródeł strony spotkały się w dobrej wierze i poczyniły duże postępy. Wszyscy byli w pełni zaangażowani, aby doprowadzić do podpisania porozumienia. Obie strony radziły sobie z trudnościami i w piątek miało dojść do sfinalizowania umowy, ale stwierdzono, że potrzebują więcej czasu. Najbardziej drażliwą kwestią pozostają regulacje w wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Źródła podają, że w czwartek późnym wieczorem w zarządzie nastroje uległy pogorszeniu, kiedy związek rzekomo wrócił z pytaniami w kwestiach, które według studia zostały już rozstrzygnięte. Mimo wszystko poczyniono postępy w kwestiach sztucznej inteligencji i rekompensatą związaną z sukcesem filmów i seriali na platformach streamingowych. Tego dnia przy stole negocjacyjnym głównym tematem rozmów były także wymagania dotyczące personelu telewizji - według źródeł kierownictwo poszło w tej kwestii na kompromis.

Mimo trudności negocjacje wciąż trwają, a wśród pikietujących scenarzystów panuje ostrożny optymizm. Jeśli w ciągu 10 dni nie zostanie podpisana umowa między stronami to obecny strajk scenarzystów będzie najdłuższym w historii związku.

Przypomnijmy, że strajk scenarzystów trwa już 144 dni, co spowodowało zatrzymanie prac na planach wielu produkcji. Wpłynął także na przesunięcie premier filmów takich, jak Kraven Łowca, Pogromcy duchów 4 czy Diuna 2.