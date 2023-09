One Piece - Jamie Lee Curtis czeka na koniec strajku. Chce zagrać w serialu Netflixa!

fot. Netflix

Niedawno Netflix ogłosił, że powstanie 2. sezon One Piece. Aktorska adaptacja mangi Eiichiro Ody ma już gotowy scenariusz do 2. serii, ale prace na planie nie mogą się rozpocząć ze względu na strajki scenarzystów i aktorów. Produkcja ruszy dopiero, gdy się zakończą.

Końca strajku nie może się doczekać tegoroczna zdobywczyni Oscara za drugoplanową rolę we Wszystko wszędzie naraz, czyli Jamie Lee Curtis. Czeka, aż zakończy się on podpisaniem uczciwej umowy między stronami - związkiem aktorów a Stowarzyszenie Producentów Filmowych i Telewizyjnych (AMTPT). Na swoim Instagramie napisała:

GDY STRAJK przeciwko chciwości AMTPT zostanie ZAKOŃCZONY UCZCIWĄ UMOWĄ, będę lobbować wraz z rosnącym szaleństwem fanów, aby zostać Doktor Kurehą.

Fanów zelektryzowała dalsza część wpisu, gdzie aktora wyraziła chęć zagrania w serialu One Piece. Upatrzyła sobie rolę Kurehy, o której już kilka razy wspominała w wywiadach. Kureha to podstarzała pani lekarz z wyspy Drum, na którą załoga Słomkowego Kapelusza trafi w 2. sezonie. Postać była mentorką Choppera (renifera i lekarza, który dołączy do załogi Luffy'ego), czyli ulubionej postaci z anime Jamie Lee Curtis. Poniżej przypominamy fragment rozmowy sprzed roku, w którym o tym mówi. Jest też zdziwiona tym, że fani uważają ją za najlepszy wybór do tej roli.

Aktorka napisała na Instagramie, że będzie lobbować za tym, aby wystąpić w serialu w roli Kurehy - nawet dodała fanowską grafikę ze swoim wizerunkiem, jako postaci z anime. Ale wygląda na to, że ma pewną posadę. Wspomniany post na Instagramie skomentował showrunner One Piece - Matt Owens. Napisał:

Najdroższa mamusiu, dlatego wysłaliśmy Ci tę figurkę! Nie trzeba lobbować. Kiedy już dostaniemy to, na co zasługujemy i wrócimy do pracy, porozmawiamy!

fot. Toei Animation // Netflix

One Piece - zdjęcia

One Piece