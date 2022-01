The Walking Dead: Saints & Sinners - zapowiedziano sequel udanej gry na VR

fot. Skybound Interactive

The Walking Dead: Saints & Sinners jest jedną z lepiej ocenianych produkcji na urządzenia VR. Wynika to między innymi z faktu, że jest to pełnoprawna gra, która oferuje obszerną kampanię na kilkanaście godzin, a także dopracowany system walki wręcz i naprawdę solidną oprawę audiowizualną. Teraz, z okazji drugich urodzin gry, jej twórcy zapowiedzieli, że doczeka się on kontynuacji z podtytułem Chapter 2: Retribution.

Niestety na chwilę obecną nie ujawniono praktycznie nic - nie znamy platform docelowych, zmian i nowości, które pojawią się w grze, ani jej daty premiery. Ograniczono się jedynie do krótkiego teasera przedstawiającego logo nadchodzącej produkcji.

https://twitter.com/WalkingDeadVR/status/1485658775973412879

Niektórzy podejrzewali, że Retribution może być jedynie kolejnym dodatkiem do pierwszej części. W jednym z tweetów padło jednak jednoznaczne zapewnienie, że jest to zupełnie nowy tytuł.

