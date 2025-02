Roszady w obsadzie 5. sezonu Stranger Things. Dwie postacie zagrają inne aktorki

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W 5. sezonie Stranger Things ponownie obsadzono dwie role. W Holly Wheeler i Sarę Hopper wcielą się inne aktorki. Do tej pory pierwszą z nich (młodszą siostrę Nancy i Mike'a) grały Anniston i Tinsley Price, a drugą (córeczkę Jima Hoppera z 1. sezonu) Elle Graham.

Roszady w obsadzie 5. sezonu Strangers Things

Kto je zastąpi? W 5. sezonie Stranger Things w rolę Holly Wheeler zamiast Anniston i Tinsley Price wcieli się Nell Fisher, która wcześniej zagrała Kassie w horrorze Martwe zło: Przebudzenie. Jeśli chodzi o Sarę Hopper, to nie podjęto jeszcze decyzji – na razie ogłoszono casting i twórcy szukają kogoś podobnego z wyglądu do Elle Graham.

Dlaczego podjęto taką decyzję? Jeśli chodzi o Elle Graham, aktorka zagrała córkę Jima Hoppera w 1. sezonie Strangers Things, który miał premierę w 2016 roku. Miała wtedy pięć lat, a od tej pory minęło dziewięć lat, więc prawdopodobnie nie nadaje się już do roli tak małego dziecka. Za to postać Anniston i Tinsley Price do tej pory odgrywała niewielką rolę, ale przewiduje się, że dostanie o wiele więcej czasu antenowego w 5. sezonie. W związku z tym studio prawdopodobnie chciało zaangażować bardziej doświadczoną aktorkę, która „udźwignie” więcej kwestii.

5. sezon Strangers Things - zdjęcia