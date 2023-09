Stranger Things - pierwsze spojrzenie na Steve'a Harringtona w 5. sezonie. Scenarzyści w dobrym humorze

fot. Netflix

Fani w końcu dostali zapowiedź 5. sezonu Stranger Things. Ale na pewno nie taką, jakiej się spodziewali.

Zdjęcia do 5. sezonu Stranger Things, który jest zarazem wielkim finałem serii, miały rozpocząć się w czerwcu 2023 roku, jednak na drodze do osiągnięcia tego celu stanął strajk WGA. Ten jednak oficjalnie dobiegł końca, dzięki czemu twórcy mogą między innymi bez problemu dzielić się materiałami promocyjnymi. Oficjalne konto scenarzystów Stranger Things na platformie X postanowiło wykorzystać tę szansę i podzieliło się pierwszym dość nietypowym spojrzeniem na 5. sezon serialu. Zobaczcie sami.

Jak widać poniżej, do postu został dołączony gif, przedstawiający Steve'a Harringtona odwracającego się i patrzącego w stronę kamery. To jednak nie ostateczne ujęcie, a animowana wizualizacja. Scenarzyści zażartowali jednak, że tak będzie wyglądać 5. sezon Stranger Things, jeśli studio nie dogada się z SAG-AFTRA.

https://twitter.com/strangerwriters/status/1707456721491525819

Kolejny post w tym samym wątku ujawnił, że to ujęcie pojawi się w 1. odcinku 5. sezonu Stranger Things. Scenarzyści nawet podkreślili, że kazali aktorowi odegrać to w dokładnie ten sposób, co na gifie.

https://twitter.com/strangerwriters/status/1707457602211479683