Stranger Things - powstaje sztuka teatralna. To prequel historii z serialu

Stranger Things: The First Shadow to nadchodząca sztuka teatralna, opierająca się na kultowym hicie Netfliksa. Premiera odbędzie się 14 grudnia w Phoenix Theatre na londyńskim West Endzie. Netflix i Sonia Friedman Productions opublikowali pełną listę obsady oraz zdradzili, o czym będzie przedstawienie.

Stranger Things: The First Shadow - fabuła

Oto oficjalny opis fabuły:

Hawkins, rok 1959: zwyczajne miasto ze zwyczajnymi zmartwieniami. Samochód młodego Jima Hoppera nie chce odpalić, siostra Boba Newby'ego nie traktuje jego programu radiowego na poważnie, a Joyce Maldonado chce po prostu skończyć szkołę i opuścić te cholerne miejsce. Kiedy przybywa nowy uczeń, Henry Creel, jego rodzina odkrywa, że początki bywają trudne... a cienie przeszłości sięgają bardzo daleko.

Twórcy Stranger Things, Matt i Ross Dufferowie, zdradzili nieco więcej szczegółów fabularnych w swoim oświadczeniu:

- Obsada Stranger Things: The First Shadow jest fenomenalna. Ci aktorzy znakomicie odzwierciedlają początki wielu ulubieńców fanów - w tym Hoppera, Joyce, Boba, Henry'ego i doktora Brennera - jednocześnie ożywiając nowe postacie. Nie możemy się doczekać, aż poznacie ich wszystkich na scenie.

Stranger Things: The First Shadow - obsada i produkcja

Do obsady należą: Shane Attwooll (Chief Hopper), Kemi Awoderu (Sue Anderson), Chase Brown (Lonnie Byers), Christopher Buckley (Bob Newby), Ammar Duffus (Charles Sinclair), Gilles Geary (Ted Wheeler), Florence Guy (Karen Childress), Max Harwood (Allen Munson), Michael Jibson (Victor Creel), Oscar Lloyd (James Hopper, Jr.), Louis McCartney (Henry Creel), Isabella Pappas (Joyce Maldonado), Matthew Pidgeon (Father Newby), Calum Ross (Walter Henderson), Maisie Norma Seaton (Claudia Henderson), Patrick Vaill (Dr. Brenner), Lauren Ward (Virginia Creel) oraz Ella Karuna Williams (Patty Newby). Pojawią się także Tricia Adele-Turner, Lauren Arney, Reya-Nyomi Brown, Patricia Castro, Lydia Fraser, Isaac Gryn, Mark Hammersley, Tom Peters, Kingdom Sibanda, Tiana Simone oraz Danny Sykes, ale ich role są jeszcze nieznane.

Bracia Duffer są producentami kreatywnymi, we współpracy z 21 Laps Entertainment. Scenariusz został napisany przez Kate Trefry. Za reżyserię sztuki odpowiadają Stephen Daldry oraz Justin Martin.