Stranger Things – Linda Hamilton pojawi się w finale serialu!

Źródło: materiały prasowe

Netflix ogłosił Lindę Hamilton w obsadzie Stranger Things podczas imprezy dla fanów w São Paulo. Nie podano jednak żadnych szczegółów odnośnie roli aktorki.

Linda Hamilton jest najbardziej znana ze swojej roli jako Sarah Connor w franczyzie Terminator, ostatnio wystąpiła w Terminator: Mroczne przeznaczenie. Była nominowana do nagrody Emmy i Złotego Globu za jej pracę w serialu CBS Piękna i bestia. Swoją trzecią nominację do Złoty Glob otrzymała za swój występ w A Mother’s Prayer. Aktorka jest reprezentowana przez Innovative Artists.

Fot. Materiały prasowe // Terminator: Mroczne przeznaczenie

Stranger Things 5 – kiedy premiera?

Nie wiadomo, kiedy Stranger Things 5 zadebiutuje na Netflixie, biorąc pod uwagę, że produkcja została przesunięta z powodu trwającego strajku scenarzystów. Wszystkie scenariusze zostały napisane, ale ze względu na odrzuconą datę rozpoczęcia produkcji 2 sierpnia, nie ma żadnych informacji o tym, kiedy zaczną kręcić serial.

Jeszcze w listopadzie, bracia Duffer zdradzili tytuł pierwszego odcinka finałowego sezonu – „The Crawl”.

Stranger Things 4 – zakończenie

Sezon czwarty zakończył się, gdy Jedenastka (Millie Bobby Brown) i reszta bohaterów z Hawkins w stanie Indiana zostali pokonani przez Vecnę (Jamie Campbell Bower). Brama do Drugiej Strony została otwarta, więc teraz potwory mogą swobodnie wędrować po prawdziwym świecie.

W opisie do serii It Starts On The Page, bracia Duffer napisali, że „chcieli zakończenia w stylu Imperium kontratakuje” w przedostatnim sezonie:

Zły człowiek wygrywa. Bohaterowie giną lub są ciężko ranni. Czuliśmy, że doprowadziło to do niesamowicie dewastacyjnych występów naszej obsady, gdy stają twarzą w twarz ze śmiercią i stratą, uczuciem, które rzuci cień na finałowy sezon.