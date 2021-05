Stranger Things - tajemnicze wideo zapowiada wydarzenie związane z 4. sezonem serialu

Źródło: materiały prasowe

4. sezon serialu Stranger Things jest bardzo oczekiwany przez rzeszę fanów produkcji. Jednak do tej pory poza krótkim teaserem nie otrzymaliśmy żadnych materiałów promujących nową odsłonę. Być może to się zmieni. Otóż w środę, 5 maja, na kanale Stranger Things na YouTube ujawniono krótki film zatytułowany HNL Control Room. Wideo pokazuje siedem ekranów, na których są przerywane ujęcia. Opis filmu brzmi: „Z powodu problemów technicznych Hawkins National Laboratory będzie zamknięte do odwołania. Wrócimy do służby jutro o 9:00 czasu wschodniego ”.



Oznacza to, że 6 maja, o 15 czasu polskiego pojawi się coś związane z 4. sezonem serialu. Być może otrzymamy zwiastun produkcji lub jakieś zdjęcia z nowej odsłony. Pozostaje poczekać.

Szczegóły fabuły 4. sezonu są trzymane w tajemnicy. W obsadzie znajdują się Winona Ryder jako Joyce Byers, David Harbour jako Jim Hopper, Finn Wolfhard jako Mike Wheeler, Noah Schnapp jako Will Byers, Millie Bobby Brown jako Eleven, Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson, Cara Buono jako Karen Wheeler, Natalia Dyer jako Nancy Wheeler, Charlie Heaton jako Jonathan Byers, Joe Keery jako Steve Harrington, Sadie Sink jako Max, Maya Thurman-Hawke jako Robin, Brett Gelman jako Murray Bauman i Priah Ferguson jako Erica Sinclair.