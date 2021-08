Stranger Things - Shawn Levy i Natalia Dyer o 4. sezonie. Przesądy i mroczniejszy klimat

netflix

Nadchodzący 4. sezon Stranger Things wciąż jest w produkcji, ale doczeka się premiery w 2022 roku. Ostatnio pojawiło się kilka wypowiedzi aktorów serialu Netflixa zapowiadających, że nowa seria będzie bardziej dojrzała. Teraz Natalia Dyer (Nancy Wheeler) udzieliła wywiadu, w którym potwierdziła mroczniejszy klimat.

Nie mogę wiele powiedzieć. Jest większy, mroczniejszy i będzie świetny (śmiech). To takie trudne pytanie. Myślę: "Mogę to powiedzieć", ale zaraz potem zastanawiam się: "Och, czy na pewno?". Nie jestem pewna... Postawili nas w naprawdę trudnej sytuacji. Mówię to za każdym razem, ale jestem naprawdę podekscytowana. Myślę, że reszta obsady i ekipa też są - wszyscy jesteśmy zdumieni, że mimo wszystko udało nam się dalej pracować.

fot. Netflix

Z kolei producent wykonawczy i reżyser Shawn Levy w audycji ReelBlend od CinemaBlend ujawnił, że ma razem z Braćmi Duffer (showrunnerzy serialu) pewien przesąd, który narodził się przy 1. sezonie.

Zaczęło się w pierwszym sezonie i było to z konieczności. Nikt nie wiedział, co robimy. Nigdy nie produkowałem serialu. Bracia Duffer byli wtedy 31-letnimi bliźniakami z najlepszym scenariuszem, jaki kiedykolwiek czytałem. Netflix dał zielone światło i początkowy plan był taki, że to oni zajmą się reżyserią wszystkich odcinków. Stało się jednak jasne, że nie wyrobią się z napisaniem scenariuszy do wszystkich epizodów, więc zasadniczo powiedziałem: "Dobra, pojadę do Atlanty i zrobię 3. i 4. tylko po to, aby dać wam czas na pisanie odcinków 6., 7. i 8.".

Producent i reżyser zdradza, że nie miał wtedy pojęcia, że bierze udział w kręceniu najbardziej kultowych odcinków tego serialu, gdy pojawia się Demogorgon i wykorzystany został motyw z lampkami świątecznymi. Od tamtej pory razem z Braćmi Duffer trzymają się tego i Levy reżyseruje trzeci i czwarty odcinek każdego sezonu. Tak samo będzie w przypadku nadchodzącej 4. serii.