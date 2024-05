Tak Stranger Things wygląda w teatrze. Ze zwiastuna wylewa się klimat serialu

foto. materiały prasowe

Stranger Things: The First Shadow to sztuka teatralna wystawiana w Londynie. Za produkcję odpowiadają Netflix oraz Friedman Productions. Historia rozgrywa się w 1959 roku i dzięki zwiastunowi możemy zobaczyć, jak prezentuje się ta popularna produkcja. Czy takie Stranger Things oglądalibyście w teatrze?

Stranger Things - zwiastun sztuki teatralnej

Zwiastun pokazuje sceny z samej sztuki zmontowano w postaci trailera w filmowym stylu. Zwłaszcza, że sztuka wymaga efektów specjalnych wprowadzanych na żywo w teatrze, a to dodaje filmowego charakteru

Główne role grają Louis McCartney, Isabella Pappas, Oscar Lloyd oraz Christopher Buckley. Historia skupia się na rodzinie Creelów, którzy przeprowadzają się do Hawkins w 1959 roku. Centralną postacią jest Henry Creel, który chce wszystkich przekonać, że jest normalnym chłopakiem, ale szybko okazuje się inaczej. W skrócie ta fabuła rozgrywająca się przed serialem to geneza postaci Creela, którą jak fani hitu Netflixxa wiedzą, staje się później Vecną.

Stranger Things - serial rozgrywają się dużo po wydarzeniach ze sztuki czeka na premierę 5. sezonu. Ta nastąpi dopiero w 2025 roku.