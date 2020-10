Stranger Things - wznowiono prace nad 4. sezonem! Powrót na Drugą Stronę - nowe zdjęcie z planu

Źródło: materiały prasowe

Po miesiącach opóźnień wywołanych pandemią koronawirusa w końcu wznowiono prace nad 4. sezonem hitu Netflixa, czyli Stranger Things. Potwierdzają to oficjalne profile serialu na Twitterze i Instagramie, które opublikowały pierwsze zdjęcia z planu od czasu przerwy. Podpis na Twitterze Netflixa głosi: Dziś w Hawkins, zaś na Instagramie i Twitterze serialu czytamy: Tymczasem w Upside Down (po Drugiej Stronie). Druga Strona to alternatywna rzeczywistość w serialu. Na zdjęciu widzimy urządzenie, które - jak mogłoby się wydawać - doprowadziło do śmierci szefa policji, Jima Hoppera (David Harbour). Jak już wiemy, Hopper żyje. I przebywa w rosyjskim więzieniu. Jego śmierć i zmartwychwstanie były planowane od początku serialu.

Poniżej wspomniane zdjęcie:

https://twitter.com/Stranger_Things/status/1311787979225075720

Informacją o powrocie podzielili się też scenarzyści serialu:

https://twitter.com/strangerwriters/status/1311795605044248576

Stranger Things - premiera 4. sezonu najprawdopodobniej odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku.