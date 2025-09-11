Straszny film 6 - wiemy, jakie horrory zostaną sparodiowane. Padły tytuły

materiały promocyjne

Wiemy od miesięcy, że bracia Wayansowie, którzy stworzyli pierwsze dwa filmy z serii Straszny film, pracują nad scenariuszem szóstej części. Teraz Marlon Wayans w rozmowie z comicbook.com wymienił tytuły horrorów, które wzięli pod uwagę przy tworzeniu historii i zostaną one przez nich sparodiowane. Jako że seria Krzyk zawsze była podstawą Strasznego filmu, również teraz jej nie zabraknie, a nowe części dają im materiał do zabawy.

Straszny film 6 - parodie horrorów

Aktor i współtwórca filmu ujawnił takie tytuły:

Koszmar minionego lata (2025)

Seria Krzyk

Heretic (2024)

Kod zła (2024)

Uciekaj! (2017)

Grzesznicy (2025)

Nie! (2022)

Dodał też, że powstało wiele świetnych horrorów, z których mogą czerpać i świetnie się przy tym bawić. Nie są to na pewno więc wszystkie tytuły wzięte przez nich pod uwagę.

Bracia Wayansowie piszą scenariusz filmu z Rickiem Alvarezem (Straszny film 2). Anna Faris i Regina Hall, czyli gwiazdy serii, powrócą w głównych rolach. Szczegóły na razie nie są znane.

Przypomnijmy, że od trzeciego filmu serię przejęli Craig Mazin i David Zucker, a Wayansowie już nie mieli wpływu na jej kształt. Doszło do tego w obliczu konfliktu, ponieważ zrezygnowali z powodu kiepskiej umowy, która niczym się nie różniła od tej, którą mieli w pierwszych dwóch filmach, gdy jeszcze nie odnieśli sukcesu.

Straszny film 6 - premiera 12 czerwca 2026 roku w kinach. Prace na planie ruszą w październiku 2025 roku.