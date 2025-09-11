placeholder
Reklama
placeholder

Straszny film 6 - wiemy, jakie horrory zostaną sparodiowane. Padły tytuły

Marlon Wayans, współtwórca filmu Straszny film 6, w rozmowie z comicbook.com wymienił tytuły horrorów, które zostaną sparodiowane w najnowszej odsłonie cyklu. Każda część w większości parodiowała horrory, ale zdarzało się również brać na warsztat inne głośne popkulturowe dzieła.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  straszny film 6 
19. Straszny film 5 materiały promocyjne
Reklama

Wiemy od miesięcy, że bracia Wayansowie, którzy stworzyli pierwsze dwa filmy z serii Straszny film, pracują nad scenariuszem szóstej części. Teraz Marlon Wayans w rozmowie z comicbook.com wymienił tytuły horrorów, które wzięli pod uwagę przy tworzeniu historii i zostaną one przez nich sparodiowane. Jako że seria Krzyk zawsze była podstawą Strasznego filmu, również teraz jej nie zabraknie, a nowe części dają im materiał do zabawy.

Straszny film 6 - parodie horrorów

Aktor i współtwórca filmu ujawnił takie tytuły:

  • Koszmar minionego lata (2025)
  • Seria Krzyk
  • Heretic (2024)
  • Kod zła (2024)
  • Uciekaj! (2017)
  • Grzesznicy (2025)
  • Nie! (2022)

Dodał też, że powstało wiele świetnych horrorów, z których mogą czerpać i świetnie się przy tym bawić. Nie są to na pewno więc wszystkie tytuły wzięte przez nich pod uwagę.

Bracia Wayansowie piszą scenariusz filmu z Rickiem Alvarezem (Straszny film 2). Anna Faris i Regina Hall, czyli gwiazdy serii, powrócą w głównych rolach. Szczegóły na razie nie są znane.

Przypomnijmy, że od trzeciego filmu serię przejęli Craig Mazin i David Zucker, a Wayansowie już nie mieli wpływu na jej kształt. Doszło do tego w obliczu konfliktu, ponieważ zrezygnowali z powodu kiepskiej umowy, która niczym się nie różniła od tej, którą mieli w pierwszych dwóch filmach, gdy jeszcze nie odnieśli sukcesu.

Straszny film 6 - premiera 12 czerwca 2026 roku w kinach. Prace na planie ruszą w październiku 2025 roku.

Źródło: comicbook.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  straszny film 6 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Straszny film 6
Straszny film 6 Komedia

Najnowsze

1 Anemone
-

Daniel Day-Lewis szczerze o powrocie do aktorstwa. Zdradza powód

2 Okładka książki Alchemised
-

Zakazany romans Draco i Hermiony otrzyma książkę i ekranizację. Kwota szokuje

3 The Mandalorian & Grogu
-
Plotka

Lucasfilm wybrał nową twarz Gwiezdnych Wojen? Trylogia jest w planach - jest jedno "ale"

4 Zachary Quinto (Spock) - aktora typowano do tej roli ze względu na jego podobieństwo do Leonarda Nimoy'a. Także umiejętnościami był to aktor adekwatny do tej roli i w istocie tak się też stało.
-

Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa

5 Ikaris – jako jeden z Eternals, zyskał nieśmiertelność, super siłę i zdolność lotu dzięki energii kosmicznej.
-

Reżyserka Eternals wraca po 4 latach przerwy. Odpowiada na krytykę filmu MCU

6 Jaskier - Wiedźmin
-
Plotka

Musical w 4. sezonie Wiedźmina? Zupa rybna z dodatkami tańca i śpiewu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: wyniki 1. odcinka. Kto wygrał?

10

Debby Ryan jest w ciąży. Gwiazda Disneya zostanie mamą po raz pierwszy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV