Straszny film 6 - wiemy, jakie horrory zostaną sparodiowane. Padły tytuły
Marlon Wayans, współtwórca filmu Straszny film 6, w rozmowie z comicbook.com wymienił tytuły horrorów, które zostaną sparodiowane w najnowszej odsłonie cyklu. Każda część w większości parodiowała horrory, ale zdarzało się również brać na warsztat inne głośne popkulturowe dzieła.
Wiemy od miesięcy, że bracia Wayansowie, którzy stworzyli pierwsze dwa filmy z serii Straszny film, pracują nad scenariuszem szóstej części. Teraz Marlon Wayans w rozmowie z comicbook.com wymienił tytuły horrorów, które wzięli pod uwagę przy tworzeniu historii i zostaną one przez nich sparodiowane. Jako że seria Krzyk zawsze była podstawą Strasznego filmu, również teraz jej nie zabraknie, a nowe części dają im materiał do zabawy.
Straszny film 6 - parodie horrorów
Aktor i współtwórca filmu ujawnił takie tytuły:
- Koszmar minionego lata (2025)
- Seria Krzyk
- Heretic (2024)
- Kod zła (2024)
- Uciekaj! (2017)
- Grzesznicy (2025)
- Nie! (2022)
Dodał też, że powstało wiele świetnych horrorów, z których mogą czerpać i świetnie się przy tym bawić. Nie są to na pewno więc wszystkie tytuły wzięte przez nich pod uwagę.
Bracia Wayansowie piszą scenariusz filmu z Rickiem Alvarezem (Straszny film 2). Anna Faris i Regina Hall, czyli gwiazdy serii, powrócą w głównych rolach. Szczegóły na razie nie są znane.
Przypomnijmy, że od trzeciego filmu serię przejęli Craig Mazin i David Zucker, a Wayansowie już nie mieli wpływu na jej kształt. Doszło do tego w obliczu konfliktu, ponieważ zrezygnowali z powodu kiepskiej umowy, która niczym się nie różniła od tej, którą mieli w pierwszych dwóch filmach, gdy jeszcze nie odnieśli sukcesu.
Straszny film 6 - premiera 12 czerwca 2026 roku w kinach. Prace na planie ruszą w październiku 2025 roku.
Źródło: comicbook.com
