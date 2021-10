Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock się pojawi? Plotka o aktorze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Nowe informacje pochodzą od The Cosmic Circus, który jest prowadzony przez dziennikarkę współpracującą z Charlesem Murphym. Jest to więc zazwyczaj dobrze poinformowana osoba. Jednak informację traktujemy z dystansem jako plotkę. Zwłaszcza, że jej źródła nie mogą w 100% potwierdzić castingu Adama Warlocka w filmie Strażnicy Galaktyki 3.

Według informacji, które dotarły do The Cosmic Circus aktor Will Poulter ma zagrać Adama Warlocka. Czytamy, że wszystkie znaki wskazują, że ta plotka może wkrótce się potwierdzić.

fot. Netflix

Ciekawe jest to, że w 2020 roku Will Poulter miał zagrać jedną z głównych ról w serialu Władca pierścieni, ale musiał opuścić ekipę z uwagi na konflikt w terminarzu. Wiemy, że Marvel Studios podpisuje kontrakty z aktorami z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, więc od razu narodziła się spekulacja, że jego rezygnacja może mieć związek ze Strażnikami Galaktyki 3. Szczególnie, że w tym okresie zagrał jedynie w serialu Dopesick, więc nie miał aż tak dużo ról zajmujących mu czas i odciągających go od projektu, który będzie tak gigantycznym wydarzeniem.

Prace na planie Strażników Galaktyki 3 mają ruszyć niebawem. Być może wówczas poznamy pełną obsadę. Premiera w 2023 roku.