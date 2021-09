Strażnicy Galaktyki 3 - James Gunn o procesie tworzenia filmu. Jego praca robi wrażenie

fot. Marvel

James Gunn wyreżyseruje film Strażnicy Galaktyki 3, nad którym ciężko pracuje. Twórca w dużym stopniu wykorzystuje scenopis (storyboard), aby uzyskać swój wyjątkowy wizualny styl. W swoich szkicach reżyser zostawia notatki i wskazówki dla projektantów kostiumów, scenografów, zespołu kaskaderów i aktorów. Zawiera w nich też opisy co słyszy i czuje w związku z filmem. Nazywa to swoją "filmową Biblią". Ten proces jest niezwykle rozbudowany, o czym napisał w odpowiedzi jednemu z fanów na Twitterze.

Każde ujęcie w moich filmach jest najpierw rysowane ręcznie. To co najmniej 2500 ujęć na każdy z moich ostatnich filmów. Wiele ujęć – około 1/3 – ma od 2 do 10 rysunków lub więcej – ponieważ rysuję ruch. Więc prawdopodobnie kończy się na około 3000 rysunków.

Reżyser w przeszłości pracował ze storyboardzistą, ale jego własne rysunki pomagają mu lepiej przypomnieć sobie, co sobie wyobrażał. Gunn podzielił się na Twitterze kilkoma przykładowymi szkicami ze Strażników Galaktyki 3. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie stosu scenopisów, które odzwierciedlają 12 stron scenariusza filmu.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1437092472056909828

W trzeciej części Strażników Galaktyki do obsady powrócą: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan i Bradley Cooper. Zdjęcia do filmu mają się rozpocząć jesienią 2021 roku.