Strażnicy Galaktyki 3 - kolejna znana postać powróci w filmie

James Gunn obecnie pracuje nad widowiskiem Legion samobójców 2. Gdy już zakończy ten projekt twórca zabierze się za trzecią część Strażników Galaktyki. Gunn wziął udział w Q&A z fanami. W czasie tego wydarzenia reżyser potwierdził, że w najnowszej odsłonie losów drużyny kosmicznych bohaterów MCU zobaczymy Kraglina, prawą rękę Yondu, granego przez Seana Gunna.

Szczegóły fabuły trzeciej części nie są na razie znane. Dla przypomnienia film miał trafić do kin bezpośrednio po Avengers: Endgame, jednak nieoczekiwanie Gunn został zwolniony ze stanowiska reżysera. Następnie przywrócono go do pracy nad projektem, jednak wówczas już Warner Bros zdążyło go zatrudnić do wspomnianego Legionu samobójców 2. W obsadzie Strażników Galaktyki 3 powrócą między innymi Chris Pratt, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista oraz Pom Klementieff.