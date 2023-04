Strażnicy Galaktyki 3 - pierwsze spojrzenie na Elizabeth Debicki. Mamy powody, by martwić się o Star-Lorda

Źródło: Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 niedługo zadebiutują na dużym ekranie. W związku z tym pojawia się coraz więcej materiałów promocyjnych, w tym pierwsze spojrzenie na Elizabeth Debicki, która wróci jako Ayesha, przywódczyni Suwerennych. To właśnie ona odpowiada za stworzenie potężnego Adama Warlocka, którego będzie chciała użyć, by zemścić się na superbohaterskiej drużynie. Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej. Poza tym dzięki nowemu wywiadowi z Chrisem Prattem wiemy, że mamy powody, by martwić się o Star-Lorda.

Strażnicy Galaktyki 3 - Star-Lord zacznie dużo pić

Chris Pratt zdradził w rozmowie z Empire Magazine, że Peter Quill w Strażnikach Galaktyki 3 będzie w ciężkim stanie, co wpłynie na jego zdolności przywódcze. Superbohater wciąż nie może się otrząsnąć po stracie ukochanej:

Żyje w świecie, w którym Gamora nie ma pojęcia, kim jest. Miłość jego życia odeszła. To sprawiło, że zaczął dużo pić. Nie jest teraz najlepszym przywódcą.

Strażnicy Galaktyki 3 - pierwsze spojrzenie na Elizabeth Debicki

Pierwsze kilka zdjęć przedstawia Elizabeth Debicki. Pozostałe to grafiki, które opublikowano już wcześniej.

Ayesha i Adam Warlock