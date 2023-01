Strażnicy Galaktyki 3 - postać Rocketa zmotywowała Gunna do powrotu? Reżyser komentuje

Marvel Studios

Niedawno opublikowany zwiastun filmu Strażnicy Galaktyki 3 pokazał, że czekają widzów bardzo emocjonalne momenty, a jedną z ważniejszych postaci tej częsci wydaje się być Rocket. Jest on bowiem mocno związany z głównym antagonistą zwanym High Evolutionary.

Od zawsze ważny dla Strażników Galaktyki jest Star-Lord, lider drużyny i postać, która do tej pory zmaga się w MCU ze stratą Gamory. James Gunn w rozmowie z Empire potwierdza, że postać dalej będzie w pewnym sensie w rozsypce i będzie przez to nieco oderwana od rzeczywistości. Jednak to Rocket ma być siłą napędową części wieńczącej trylogię.

Dla mnie zawsze był cichym bohaterem filmów o Strażnikach Galaktyki. Nigdy nie widziałeś filmu, w którym Rocket nie zrobiłby czegoś altruistycznego. Nigdy nie zrobił nic, co nie byłoby z myślą o jego przyjaciołach. Nie jest bohaterem w typowym dla tego słowa znaczeniu. Opowiedzenie jego historii było dla mnie jednak naprawdę ważne.

Twórca dodaje, że był to jeden z powodów, dla których zdecydował się powrócić na stanowisko reżysera trzeciej części. Bardzo chciał zakończyć historię wszystkich swoich postaci, ale przede wszystkim, potrzebował domknąć historię Rocketa.

Strażnicy Galaktyki 3 - zdjęcia

Strażnicy Galaktyki 3 - Adam Warlock

Czy to oznacza pożegnanie się między innymi właśnie z postacią Rocketa? Zwiastun mocno to zapowiada, ale będzie trzeba poczekać do premiery filmu. Jedno jest pewne - warto będzie zabrać ze sobą chusteczki.

Zobacz także:

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera 5 maja 2023 roku.