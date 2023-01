DCU - James Gunn o castingach do filmów i seriali. Chce aktorów z Marvela

Warner Bros.

Jakiś czas temu James Gunn wyraził chęć, by współpracować z aktorami ze Strażników Galaktyki w filmach oraz serialach, które tworzy w DCU. Nie powiedział nic więcej o tym, jakie role wyobrażałby sobie dla Dave'a Bautisty czy Chrisa Pratta, ale niektórzy fani są temu przeciwni, bo są zdania, że lepiej znaleźć kogoś nowego i mniej znanego. James Gunn odpowiedział.

DCU - castingi według Jamesa Gunna

- Mamy setki ról do obsadzenia. Będzie to odbywać się tak, jak zawsze to robiłem. Niektóre zostaną obsadzone nowymi twarzami, inne aktorami, z którymi już współpracowałem, a niektóre takimi, z którymi w ogóle jeszcze nie pracowałem. Najważniejsze jest to, aby aktor pasował do roli i aby współpraca z nim była łatwa.

Kyle Gallner na Green Arrowa

Na Tweeta Jamesa Gunna zareagował aktor Kyle Gallner z serialu Tajemnice Smallville. W tweecie pokazuje Gunnowi, dlaczego pasowałby do roli nowego Green Arrowa. Nawet umie strzelać z łuku.

Według aktualnych plotek jeszcze w styczniu 2023 roku mamy poznać pierwszy etap planów Jamesa Gunna i Petera Safrana dla DCU.