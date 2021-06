Strażnicy Galaktyki 3 - kiedy ruszą prace na planie? Chris Pratt ujawnia

Źródło: Marvel

Film Strażnicy Galaktyki 3 ma być wielkim powrotem Jamesa Gunna do Kinowego Uniwersum Marvela po tym jak został z niego zwolniony w 2018 roku, a następnie przywrócony po dziewięciu miesiącach. Jednak w tym czasie reżyser został już zatrudniony do nakręcenia widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad, co mogło mieć wpływ na przesunięcia w harmonogramie MCU i moment rozpoczęcia prac na planie. Wcześniej zapewniano, że ekipa ruszy na plan na pewno do końca 2021 roku. Aktor wcielający się w Star-Lorda, Chris Pratt ujawnił jednak dokładniejszą informację.

Obsada i ekipa ruszą na plan w listopadzie 2021 roku, zaś koniec prac na planie planowany jest na wiosnę 2022 roku. Aktor dodał także w programie Jimmy Kimmel Live!, że cieszy go perspektywa kolejnej współpracy z Jamesem Gunnem. Przyznał, że scenariusz do filmu otrzymał już dawno temu, ale przez różne okoliczności moment wejścia na plan został przesunięty w czasie. Zapowiada też duże emocje w trzeciej części. Wcześniej Karen Gillan wcielająca się w Nebulę przyznała, że to będzie najlepsza część trylogii.

Źródło: Marvel

Zobacz także:

Film ma trafić do kin 5 maja 2023 roku.