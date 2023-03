Strażnicy Galaktyki 3 - kto zginie? Ta teoria może zdradzać tożsamość postaci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Teori na temat filmów MCU jest multum, ale zazwyczaj są one ciekawostką i dość dobrą motywacją do dyskusji oraz spekulacji. Najnowsza jednak ma dość sporo wiarygodności, bo jest ona wnioskiem o tym, kto zginie w filmie Strażnicy Galaktyki 3 w oparciu o logo widowiska.

Strażnicy Galaktyki 3 - kto zginie?

Fan snujący teorię opiera ją na analizie logotypów każdej części serii Strażnicy Galaktyki. Uważa on, że kolor czcionki tytułu zdradzał, kto zginie. W pierwszej części był to kolor odpowiadający śmierci starego Groota, w dwójce niebieski kolor zapowiadał śmierć Yondu. Logo trójki jedna ma kolor przypominający skórę Draxa i stąd też pada wniosek, że to on zginie w trzeciej części.

Nie byłoby to zaskoczeniem, bo Dave Bautista zapowiadał, że to koniec jego przygody z MCU i rolą Draxa. Fani jednak nie oczekiwali, że popularny bohater mógłby zginąć. Do tego nie wiemy, czy aby na pewno tylko on. To pożegnanie z tą grupą w takim składzie i Jamesem Gunnem opowiadającym ich historie.

Na ten moment to tylko spoilerowa plotka i nie wiadomo, czy ten schemat z kolorami logotypu się potwierdzi. Premiera w maju 2023 roku.

