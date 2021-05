Strażnicy Galaktyki - dlaczego w grupie jest Doktor Doom? Teraz zamieni się ciałami z [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel zaprezentował plansze promujące zeszyt Guardians of the Galaxy #14. Przypomnijmy, że na tym etapie opowieści doszło do wielu zmian związanych z tytułową drużyną herosów; prawdopodobnie najbardziej zaskakującą z nich jest fakt, że do grupy dołączył ikoniczny złoczyńca Doktor Doom.

Zapowiedź kolejnej odsłony serii zdradza, że stało się tak, ponieważ antagonista wyczuwa tajemnicze, wielkie zagrożenie o kosmicznej skali. To właśnie dlatego gromadzi on bronie z rozmaitych zakątków uniwersum, wśród nich należący do Hulklinga, potężny miecz Sword of Space. Przedmiot ten stanie się powodem sporu pomiędzy obiema postaciami.

W nowym komiksie Doktor Doom na chwilę przejmie bowiem ostrze, po czym powróci ono do pierwotnego właściciela. W tajemniczych okolicznościach złoczyńca doprowadzi jednak do zamiany ciał z Hulklingiem, tym samym zyskując artefakt. Zobaczcie sami:

Guardians of the Galaxy #14 - plansze

Zeszyt Guardians of the Galaxy #14 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 12 maja.