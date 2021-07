Dormammu napiera, Strażnicy Galaktyki w potrzasku. Potężny wojownik idzie im na odsiecz

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W USA zadebiutował zeszyt Guardians of the Galaxy #16, pierwsza odsłona wielkiego wydarzenia Ostatnia Anihilacja. Przypomnijmy, że w jego trakcie Strażnicy Galaktyki zmierzą się z wszechpotężnym władcą Mrocznego Wymiaru, Dormammu, który już wcześniej przejął kontrolę nad innym z mocarnych złoczyńców, Ego, Żyjącą Planetą. Jak się okazuje, kosmiczni herosi na placu boją będą wspierani nie tylko przez Doktora Dooma, ale i wojownika rasy Kree, Kapitana Glory.

Zabieg ten jest o tyle zaskakujący, że ten ostatni w czasie eventu Empyre był zajadłym przeciwnikiem późniejszego cesarza połączonych imperiów Kree i Skrulli, Hulklinga - próbował go nawet zabić, lecz w finałowej odsłonie batalii został umieszczony w więzieniu.

Guardians of the Galaxy #16 wyjawia, że inwazja Dormammu rozciąga się na całą galaktykę; Hulkling wraz ze swoim mężem, Wiccanem, próbują odeprzeć atak potworów o nazwie Mindless Ones w Tronowym Świecie. Przewaga antagonistów jest na tyle duża, że władca Imperium Kree i Skrulli nakazał uwolnić Kapitana Glory, który później pomógł Hulklingowi w bitwie.

Guardians of the Galaxy #16 - plansze (Kapitan Glory)

W całej historii warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Według wyjawionej w finale Empyre przepowiedni, Kapitan Glory poniesie śmierć u boku Hulklinga, gdy władca straci swoją wiarę w Ziemię.