Mecenas She-Hulk - nowy fragment. Hulk naucza używania mocy i... picia alkoholu

fot. Disney+

Pierwszy klip z serialu Mecenas She-Hulk pokazuje, jak Bruce uczy swoją kuzynkę wykorzystywania swoich nadludzkich mocy. Ona jednak przewyższa go we wszystkim, więc Hulk wyraźnie jej zazdrości. Pokazuje jej też zaletę nowo otrzymanych mocy w postaci możliwości picia tyle alkoholu, ile się chce bez konsekwencji.

Mecenas She-Hulk - klip

W obsadzie są Tatiana Maslana, Mark Ruffalo, Jameela Jamil, Anais Almonte, Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga oraz Tim Roth powracający jako Abomination. Jest też Charlie Cox w roli Daredevila.

Mecenas She-Hulk to komedia prawnicza w zupełnie innym stylu, niż wszystko, co do tej pory oglądaliśmy w MCU. Bohaterka podobnie jak Deadpool będzie też łamać czwartą ścianę, zwracając się bezpośrednio do widza.

Główną scenarzystką She-Hulk jest Jessica Gao. Za kamerą odcinków stoją Kat Cairo oraz Anu Valia. Premiera 17 sierpnia w Disney+.