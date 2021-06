Strażnicy Galaktyki wchodzą w Ostatnią Anihilację. Najgroźniejszy wróg grupy w historii

Marvel

Poznaliśmy kolejne szczegóły crossoveru Ostatnia Anihilacja, łączącego światy pokazywane w seriach Guardians of the Galaxy i S.W.O.R.D.. Jak ujawniono, w 15. zeszycie cyklu poświęconego Strażnikom Galaktyki poznamy głównego złoczyńcę wydarzenia, zapowiadanego jako "najgroźniejszy przeciwnik grupy w historii". Zasadnicza część eventu rozpocznie się natomiast w 16. zeszycie.

Ostatnimi czasy drużyna znacznie się rozrosła; w jej skład wchodzą obecnie Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Gamora, Hulkling, Wiccan, Nova, Super Skrull, Moondragon, Marvel Boy, Mantis, Phyla-Vell, Quasar (zarówno w wersji Wendella Vaughna, jak i Avril Kincaid), Herkules i Doktor Doom. Wygląda na to, że bohaterowie przynajmniej początkowo wezmą się za łby z S.W.O.R.D., w której najważniejszymi twarzami są Abigail Brand i Beast - w opowieści nie zabraknie również Magneto i wracającego do uniwersum Cable'a. Oto materiały promocyjne:

Guardians of the Galaxy #15 - okładka

Zeszyt Guardians of the Galaxy #15 zadebiutuje w USA 23 czerwca. Pierwsze odsłony Ostatniej Anihilacji, Guardians of the Galaxy #16 i S.W.O.R.D. #7, ukażą się odpowiednio 21 i 28 lipca - głównym scenarzystą eventu jest Al Ewing (Nieśmiertelny Hulk).