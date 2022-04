Strażnicy Galaktyki - Terry Crews w atrakcji Disney World. W świątecznej produkcji pojawi się futrzasty bohater

Źródło: Marvel

Choć premiera trzeciej części Strażników Galaktyki jest zaplanowana na maj w 2023 roku to czas oczekiwania umili fanom kilka atrakcji związanych z grupą tych specyficznych bohaterów. Najpierw 27 maja 2022 roku nastąpi otwarcie nowej atrakcji turystycznej w parku rozrywki Walt Disney World Resort w EPCOT na Florydzie. Będzie to tematyczny rollercoaster o nazwie Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Kolejka znajduje się w zamkniętej hali, wagoniki obracają się o 360 stopni i jeżdżą do tyłu. Ale przede wszystkim podczas przejazdu opowiadana jest też pewna historia.

W zapowiedzi atrakcji pokazano jak Nova Corps wysyła wiadomość SOS do Strażników Galaktyki. W filmiku pojawili się (duży) Groot, Star-Lord i Rocket, którzy ruszają im na pomoc, aby "znowu uratować galaktykę". W Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind zobaczymy również Terry'ego Crewsa. Gra dowódcę, który nazywa się Tal Marik i jest też doradcą Nova Prime (Glenn Close). Bohater będzie prosić Strażników o pomoc w kryzysie. Poniżej możecie zobaczyć, jak aktor prezentuje się w kostiumie na zdjęciu zza kulis.

fot. Disney

Następnie w czasie Bożego Narodzenia zadebiutuje na Disney+ The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Jest to świąteczny program specjalny, którego akcja rozgrywa się między wydarzeniami z drugiej i trzeciej części Strażników Galaktyki. Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Jednak ze zdjęć z planu można się domyślić, że część wydarzeń dzieje się na Ziemi. Odcinek specjalny będzie trwać tyle, co inne formaty telewizyjne, czyli najprawdopodobniej między 30 minut a godzinę. Produkcja ma być kanoniczna.

W obsadzie Guardians of the Galaxy Holiday Special znaleźli się Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff i Sean Gunn. Ma być też kilka gościnnych występów postaci z MCU, ale nie podano których. Natomiast najprawdopodobniej pojawi się pies Cosmo, którego kilka razy mogliśmy zobaczyć w filmach MCU, a także w animowanej serii What If...?. Wskazuje na to zdjęcie, które umieścił reżyser programu specjalnego i Strażników Galaktyki 3 - James Gunn. Znajduje się na nim prezent dla ekipy z okazji zakończenia prac nad odcinkiem. Na jednej z bombek choinkowych jest wizerunek Cosmo.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1518602824703102976

James Gunn określił Guardians of the Galaxy Holiday Special, jako najwspanialszą rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił w życiu. Dodał, że jest niedorzeczny i niepodobny do niczego, co ktokolwiek wcześniej widział.

fot. Disney // Pies Cosmo