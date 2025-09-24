placeholder
Street Fighter - nowe nagrania zza kulis. Jak wyglądają Ken i Chun-Li?

Zdjęcia do filmu Street Fighter trwają, a do sieci trafiło nowe wideo zza kulis. Andrew Schulz​ opublikował je na swoim Instagramie za pośrednictwem Stories - świetnie widać na nim stroje głównych postaci!
Oliwia Garczyńska
Chun-Li - Street Fighter fot. materiały prasowe
Do sieci trafiło nowe wideo zza kulis filmu Street Fighter opublikowane przez Andrew Schulza (wciela się on w postać Dana Hibiki). Znaleźli się w nim Callina Liang jako Chun-Li oraz Noah Centineo jako Ken - sprawdźcie nowe spojrzenie na kostiumy ich postaci!

Street Fighter - nowe wideo zza kulis

Street Fighter - Jason Momoa jako Blanka. Powód wyboru roli nikogo nie zaskoczył

Street Fighter - fabuła, data premiery 

Akcja filmu toczy się w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo), znani uliczni wojownicy, zostają ponownie wezwani do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do globalnego turnieju – brutalnej rywalizacji pięści, przeznaczenia i furii. Za kulisami rozgrywki kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do konfrontacji nie tylko między sobą, ale i z własną przeszłością. Jeśli im się to nie uda, czeka ich jedno: GAME OVER.

Premiera kinowa filmu Street Fighter została zaplanowana na 16 października 2026

Street Fighter - obsada 

Street Fighter

Street Fighter
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie

