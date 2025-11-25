Reklama
Street Fighter zaskoczy widzów? Cody Rhodes o humorze i walkach w filmie

Street Fighter, czyli adaptacja kultowej serii gier, już została nakręcona. Wrestler i aktor Cody Rhodes w jednym z wywiadów zdradził ciekawostki o pracy nad widowiskiem i wspomniał o poprzednim filmie Jeana-Claude'a Van Damme'a.
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Cody Rhodes fot. zrzut ekranu z wideo
Cody Rhodes w filmie Street Fighter gra postać Guile'a, którą w pierwszej adaptacji gry odtwarzał Jean-Claude Van Damme. Motywacją postaci jest zniszczenie kryminalnej organizacji Shadaloo, która odpowiedzialna była za śmierć jego przyjaciela.

Street Fighter - jaki będzie to film?

W nowym wywiadzie z The Ring Report opowiada, że to pełna humoru komedia akcji, ale z podejściem na poważnie. Potwierdza, że centralnymi postaciami fabuły są Ryu (Andrew Koji), Ken (Noah Centineo) oraz Chun-Li (Callina Liang). Wspomina sytuację, w której w pewien sposób porównuje reżysera Kitao Sakuraia do motywującego swoją drużynę trenera.

- Przyjechaliśmy wszyscy na miejsce. Ja, Roman Reigns, wszyscy z różnych światów, liderzy w swoich branżach. Wziął nas i usadził razem w jednym pomieszczeniu, w którym pokazał roboczy montaż tego, co zrobiliśmy na planie do tej pory. Czułem się jak w drużynie sportowej z Małej Ligi. To sposób, w jakim nami dowodził. Sprawiał wrażenie mojego trenera. Kitao, reżyser, jest moim trenerem. Mówił do nas: "Zobaczcie, co do tej pory zrobiliśmy w trzy tygodnie. Dajcie z siebie więcej!". Czułem już taką motywację, że mógłbym przebić ścianę
!

Mówi też o walkach, w których sam chciał wykonywać wszystkie sceny kaskaderskie - jego zdaniem były intensywne i wymagające. Wspomina charakterystyczny kopniak Guile'a z gier, który Jean-Claude Van Damme wykonał w pierwszym filmie.

- Jeśli w filmie ma być flash kick Guile'a, chcę mieć szansę sam go wykonać. Widziałem, jak Van Damme go zrobił w starym Street Fighterze. To naprawdę było unikalne doświadczenie.

Zdradził też potencjalny spoiler: w środku filmu jest wielka scena walki, w której bierze udział wiele postaci z gier Street Fighter.

Street Fighter - obsada

Street Fighter

Street Fighter
fot. materiały prasowe
Premiera filmu Street Fighter w 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2026
Street Fighter

