Cody Rhodes w filmie Street Fighter gra postać Guile'a, którą w pierwszej adaptacji gry odtwarzał Jean-Claude Van Damme. Motywacją postaci jest zniszczenie kryminalnej organizacji Shadaloo, która odpowiedzialna była za śmierć jego przyjaciela.
Street Fighter - jaki będzie to film?
W nowym wywiadzie z The Ring Report opowiada, że to pełna humoru komedia akcji, ale z podejściem na poważnie. Potwierdza, że centralnymi postaciami fabuły są Ryu (Andrew Koji), Ken (Noah Centineo) oraz Chun-Li (Callina Liang). Wspomina sytuację, w której w pewien sposób porównuje reżysera Kitao Sakuraia do motywującego swoją drużynę trenera.
Mówi też o walkach, w których sam chciał wykonywać wszystkie sceny kaskaderskie - jego zdaniem były intensywne i wymagające. Wspomina charakterystyczny kopniak Guile'a z gier, który Jean-Claude Van Damme wykonał w pierwszym filmie.
Zdradził też potencjalny spoiler: w środku filmu jest wielka scena walki, w której bierze udział wiele postaci z gier Street Fighter.
Street Fighter - obsada
Premiera filmu Street Fighter w 2026 roku w kinach.
