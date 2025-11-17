Reklama
Street Fighter już nakręcony. Koniec zdjęć do filmu opartego na kultowej grze

Street Fighter to adaptacja kultowej serii gier o tym samym tytule. Zdjęcia trwały kilka miesięcy i zostały już zakończone. Kolejna hollywoodzka produkcja oparta na grach trafi na ekrany w 2026 roku.
Adam Siennica
Street Fighter fot. oficjalne konto filmu na Twitterze
Reżyser kinowego filmu Street Fighter, Kitao Sakurai, ogłosił na Stories na Instagramie, że zakończył prace na planie adaptacji gry. Zdjęcia trwały kilka miesięcy, w trakcie których do sieci wyciekały różne zdjęcia z planu.

Street Fighter - koniec zdjęć na planie

Street Fighter - co wiemy?

Od ogłoszenia projektu konsternację fanów i widzów wzbudzała bardzo niekonwencjonalna obsada, która wydaje się tak nietypowa, że trudno spekulować, co z tego może wyjść.

Kitao Sakurai wyreżyserował film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Szczegółów fabuły adaptacji gry nie znamy. Wiemy jedynie, że Ken (Noah Centineo) i Ryu (Andrew Koji) mają być głównymi bohaterami. Kto jeszcze jest w obsadzie?

Street Fighter

Street Fighter
fot. materiały prasowe
Street Fighter - premiera kinowa filmu akcji zaplanowana jest na 16 października 2026 roku. Dokładna data premiery nie została ustalona.

Źródło: comicbookmovie.com

