Xbox szykuje kolejne show? Nowa prezentacja może być bliżej, niż myślimy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft

Reklama

Wygląda na to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnej prezentacji z serii Xbox Partner Showcase, podczas której Microsoft ujawnia nowe informacje na temat produkcji zmierzających na swoje platformy. W ubiegłorocznej edycji zaprezentowano m.in. materiały z FBC: Firebreak, Wuchang: Fallen Feathers oraz polskiego Cronos: The New Dawn.

Doniesienia o rychłej prezentacji przekazał NateTheHate — znany branżowy leaker, którego informacje wielokrotnie już się potwierdzały. Według niego „ogłoszenie ma pojawić się bardzo niedługo”.

ROZWIŃ ▼

Warto przypomnieć, że wcześniejsze przecieki sugerowały premierę Silent Hill 2 Remake na konsolach Xbox już 21 listopada. Nadchodzący Xbox Partner Showcase byłby idealnym miejscem na takie ogłoszenie, dlatego niewykluczone, że Microsoft zdecyduje się na połączenie go z nową prezentacją. Jeśli plotki są prawdziwe, wydarzenie może odbyć się w ciągu najbliższych kilku dni.