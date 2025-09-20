Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma. Wideo sugeruje jego filmową przemianę
Roman Reigns to gwiazda WWE i początkujący aktor, który w filmie Street Fighter ma dużą rolę. Postać Akumy jeszcze nie była widziana w aktorskich adaptacjach gry pod tym samym tytułem. Krótkie wideo ma podbudować oczekiwania.
Akuma zadebiutował w grze Super Street Fighter 2 Turbo, z której dowiedzieliśmy się, że był młodszym bratem Goukena, mistrza Kena i Ryu. Jego imię oznacza demona i w serii często miał demoniczny wizerunek. Wideo nie pokazuje aktora w kostiumie i charakteryzacji, a jedynie sugeruje demoniczną transformację poprzez oczy świecące czerwienią.
Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma
Zobaczcie krótkie teaserowe wideo. Przypomnijmy, że chociaż Akuma nie pojawił się w kinowych filmach, mogliśmy go oglądać w dobrze ocenianym serialu aktorskim Street Fighter: Assassin’s Fist. W galerii pozostałe materiały z planu, które były pulikowane wcześniej.
Street Fighter - opis fabuły
Historia rozgrywa się w 1993 roku. Uliczni wojownicy Ryu (Andrew Koji) oraz Ken Masters (Noah Centineo) muszą znów stanąć do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) zwerbuje ich do światowego turnieju – brutalnego starcia pięści, przeznaczenia i furii. Za tym turniejem stoi jednak konspiracja, która sprawia, że bohaterowie muszą zmierzyć się zarówno ze sobą, jak i z demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to GAME OVER.
Street Fighter - obsada
Na oficjalnych grafikach można zobaczyć aktora oraz postać, w którą się wciela.
Film reżyseruje Kitao Sakurai na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Za sceny walk odpowiada kaskader i choreograf Jon Valera, który pełni funkcję reżysera drugiej ekipy. Ma on na koncie pracę przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde czy serial See.
Premiera Street Fightera została wyznaczona na 16 października 2026 roku
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1948, kończy 77 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1957, kończy 68 lat