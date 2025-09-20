Przeczytaj w weekend
Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma. Wideo sugeruje jego filmową przemianę

Roman Reigns to gwiazda WWE i początkujący aktor, który w filmie Street Fighter ma dużą rolę. Postać Akumy jeszcze nie była widziana w aktorskich adaptacjach gry pod tym samym tytułem. Krótkie wideo ma podbudować oczekiwania.
Adam Siennica
Adam Siennica
Street Fighter - grafika przedstawiająca fikcyjną postać Akumy fot. materiały prasowe
Akuma zadebiutował w grze Super Street Fighter 2 Turbo, z której dowiedzieliśmy się, że był młodszym bratem Goukena, mistrza Kena i Ryu. Jego imię oznacza demona i w serii często miał demoniczny wizerunek. Wideo nie pokazuje aktora w kostiumie i charakteryzacji, a jedynie sugeruje demoniczną transformację poprzez oczy świecące czerwienią.

Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma

Zobaczcie krótkie teaserowe wideo. Przypomnijmy, że chociaż Akuma nie pojawił się w kinowych filmach, mogliśmy go oglądać w dobrze ocenianym serialu aktorskim Street Fighter: Assassin’s Fist. W galerii pozostałe materiały z planu, które były pulikowane wcześniej.

Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma - wideo

arrow-left
Street Fighter - Roman Reigns jako Akuma - wideo
Źródło: Twitter / X
arrow-right

Street Fighter - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1993 roku. Uliczni wojownicy Ryu (Andrew Koji) oraz Ken Masters (Noah Centineo) muszą znów stanąć do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) zwerbuje ich do światowego turnieju – brutalnego starcia pięści, przeznaczenia i furii. Za tym turniejem stoi jednak konspiracja, która sprawia, że bohaterowie muszą zmierzyć się zarówno ze sobą, jak i z demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, oznacza to GAME OVER.

Street Fighter - obsada

Na oficjalnych grafikach można zobaczyć aktora oraz postać, w którą się wciela.

Street Fighter

arrow-left
Street Fighter
fot. materiały prasowe
arrow-right

Film reżyseruje Kitao Sakurai na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Za sceny walk odpowiada kaskader i choreograf Jon Valera, który pełni funkcję reżysera drugiej ekipy. Ma on na koncie pracę przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde czy serial See.

Premiera Street Fightera została wyznaczona na 16 października 2026 roku

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Powiązane seriale

7,4

2014
Street Fighter: Assassin’s Fist
Street Fighter: Assassin’s Fist Akcja

