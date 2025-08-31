Street Fighter - nowe zdjęcia z planu. Oto Ken i Vega
Trwają prace na planie filmu Street Fighter opartego na serii gier. Aktorzy dzielą się zdjęciami w swoich mediach społecznościowych, co pozwala fanom pierwowzoru ocenić ich wygląd w roli popularnych postaci.
Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu filmu Street Fighter. Na nich widać między innymi Orville’a Pecka jako złego Vegę oraz Noaha Centineo jako Kena Mastersa, jednego z głównych bohaterów filmu. Jest to kolejna seria zdjęć, którymi aktorzy dzielą się w mediach społecznościowych.
Street Fighter - zdjęcia z planu
Zobaczcie nowy tweet ze zdjęciami z planu filmu akcji.
Street Fighter - obsada filmu opartego na grze
Zobaczcie, kto gra słynne postaci z pierwowzoru. Widzowie na razie oceniają ten dobór aktorów jako dziwny i trudno wywnioskować, czy to może się udać.
Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.
Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok. Dokładna data premiery nie została ustawiona.
Źródło: comicbookmovie.com
