placeholder
Reklama
placeholder

Street Fighter ma już pierwszy zwiastun. To jeden z najbardziej szalonych trailerów roku

Do sieci trafił pierwszy zwiastun przyszłorocznego filmu Street Fighter. Trailer wywołuje w sieci gorące reakcje - pojawiają się głosy, że to jeden z najbardziej szalonych i zarazem "odjechanych" materiałów tego typu w całym 2025 roku. Są też kapitalne plakaty.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  street fighter 
trailer zwiastun
Street Fighter materiały prasowe
Reklama

Podczas odbywającej się dziś w nocy polskiego czasu gali Game Awards zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Street Fighter, który niemal od razu trafił także do sieci. Trailer adaptacji legendarnej serii gier wywołuje wśród internautów mnóstwo zachwytów. Choć nie zdradza on zbyt wiele na temat samej fabuły, możemy dzięki niemu przekonać się, jak w produkcji będą prezentować się takie postacie jak Ken, Ryu, Guile, Chun-Li i generał M. Bison. Jest też aż do bólu szalony klimat ekranowych wydarzeń - oceńcie sami:

Street Fighter - pierwszy zwiastun filmu 

Jakby tego było mało, firmy Paramount, Legendary i Capcom pokazały również oficjalne plakaty postaci. Miłośnicy Street Fightera są nimi oczarowani - właściwie każda z grafik cieszy się olbrzymią popularnością, przy czym najwięcej emocji wzbudza wizerunek Jasona Momoi jako Blanki:

Street Fighter - plakaty postaci z filmu

arrow-left
Street Fighter - plakaty postaci z filmu
fot. materiały prasowe
arrow-right

Przypomnijmy, że w obsadzie są m.in. Joe Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy). 

Film Street Fighter trafi do kin 16 października 2026 roku. 

Źródło: YouTube

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  street fighter 
trailer zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Street Fighter

Najnowsze

1 Scarlett Johansson
-
Plotka

Pierwsze informacje o reboocie Egzorcysty. Kogo zagra Scarlett Johansson?

2 Nocny recepcjonista - 2. sezon
-

Nocny recepcjonista - pełny zwiastun 2. sezonu. Wiemy, kiedy premiera

3 The Game Awards 2025
-

Lista zwycięzców The Game Awards 2025. Gra Roku pobija rekord - aż 9 nagród!

4 Resident Evil: Requiem
-

Capcom potwierdza. Ta znana postać będzie obecna w Resident Evil: Requiem

5 Jodi Lyn O'Keefe
-

To ona w Teorii wielkiego podrywu miała być pierwszą Penny. Po latach ujawnia kulisy zwolnienia

6 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - nowa zapowiedź. Bracia kontra Bowser Jr

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e11

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e20

SpongeBob Kanciastoporty

s16e21

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e239

Moda na sukces

s33e11

The Graham Norton Show

s42e333

Ridiculousness

s42e331

Ridiculousness

s42e332

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Regina Hall
Regina Hall

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Witkowski
Piotr Witkowski

ur. 1988, kończy 37 lat

Jennifer Connelly
Jennifer Connelly

ur. 1970, kończy 55 lat

Magdalena Boczarska
Magdalena Boczarska

ur. 1978, kończy 47 lat

Mayim Bialik
Mayim Bialik

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

2
-
Spoilery

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

5

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

7

Odrzuceni – obsada serialu. Kto gra kogo?

8

Zmarli w 2025 roku: te gwiazdy kina i telewizji pożegnaliśmy

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 343-348. Co się wydarzy?

10

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV