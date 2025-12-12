Street Fighter ma już pierwszy zwiastun. To jeden z najbardziej szalonych trailerów roku
Do sieci trafił pierwszy zwiastun przyszłorocznego filmu Street Fighter. Trailer wywołuje w sieci gorące reakcje - pojawiają się głosy, że to jeden z najbardziej szalonych i zarazem "odjechanych" materiałów tego typu w całym 2025 roku. Są też kapitalne plakaty.
Podczas odbywającej się dziś w nocy polskiego czasu gali Game Awards zaprezentowano pierwszy zwiastun filmu Street Fighter, który niemal od razu trafił także do sieci. Trailer adaptacji legendarnej serii gier wywołuje wśród internautów mnóstwo zachwytów. Choć nie zdradza on zbyt wiele na temat samej fabuły, możemy dzięki niemu przekonać się, jak w produkcji będą prezentować się takie postacie jak Ken, Ryu, Guile, Chun-Li i generał M. Bison. Jest też aż do bólu szalony klimat ekranowych wydarzeń - oceńcie sami:
Street Fighter - pierwszy zwiastun filmu
Jakby tego było mało, firmy Paramount, Legendary i Capcom pokazały również oficjalne plakaty postaci. Miłośnicy Street Fightera są nimi oczarowani - właściwie każda z grafik cieszy się olbrzymią popularnością, przy czym najwięcej emocji wzbudza wizerunek Jasona Momoi jako Blanki:
Przypomnijmy, że w obsadzie są m.in. Joe Anoa’i (Akuma), David Dastmalchian (M. Bison), Cody Rhodes (Guile), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Eric André (Don Sauvage), Vidyut Jammwal (Dhalsim), Curtis "50 Cent" Jackson (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Olivier Richters (Zangief), Hirooki Goto (E. Honda), Rayna Vallandingham (Juli), Alexander Volkanovski (Joe), Kyle Mooney (Marvin) i Mel Jarnson (Cammy).
Film Street Fighter trafi do kin 16 października 2026 roku.
