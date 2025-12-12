Film Toma Cruise'a, NASA i SpaceX nie powstanie. Jest jeden ważny powód
Niezwykły film Toma Cruise'a, który miał powstać we współpracy z NASA i SpaceX, ostatecznie nie doczeka się realizacji. Amerykańskie media podają przyczynę takiego obrotu spraw - ma ona związek z obecnym klimatem politycznym w Stanach Zjednoczonych.
Minęło już 5 lat od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy, że Tom Cruise prowadzi wstępne rozmowy z przedstawicielami NASA i SpaceX na temat filmu, którego akcja będzie rozgrywać się w kosmosie - według niektórych doniesień aktor miał na jego potrzeby nagrać nawet scenę prawdziwego spaceru kosmicznego. Jak się okazuje, do realizacji tego niezwykłego, tajemniczego projektu ostatecznie nie dojdzie.
"New York Post" donosi, że film został anulowany z jednego powodu: jego powstanie byłoby uzależniony od koordynacji ze strony NASA i uzyskania zgody samego Donalda Trumpa. O tę ostatnią Tom Cruise prosić nie chce:
Na początku tego roku o możliwym skasowaniu projektu wspominał jego reżyser, Doug Liman. Stwierdził on, że chce robić produkcje, których "cała akcja rozgrywa się w kosmosie, a nie tylko jedno ujęcie".
Wiele wskazuje też na to, że relacje Trumpa i Cruise'a są napięte. Aktor odmówił już wręczenia prezydentowi USA nagrody Kennedy Center Honor z powodu "konfliktu w harmonogramie". Polityk z kolei dwukrotnie nabijał się z wyglądu legendy Hollywood: w 2019 roku pilotów myśliwców F-35 uznał za "przystojniejszych" od Cruise'a, natomiast kilka miesięcy temu dowódców eskadry bombowców B-2, które zaatakowały irańskie zakłady wzbogacania uranu, nazwał "doskonałymi okazami, wyglądającymi jak Tom Cruise, ale wyższymi".
Źródło: Page Six/New York Post
