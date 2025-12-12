007 First Light. Poznaj wroga Jamesa Bonda
Nazwisko z czołówek muzycznych magazynów dołącza do obsady 007 First Light. Podczas gali The Game Awards ujawniono złoczyńcę, z któym zmierzy się młody James Bond.
Podczas tegorocznej gali The Game Awards zaprezentowano nowy zwiastun nadchodzącej produkcji o przygodach Jamesa Bonda – 007 First Light. Materiał ujawnił kluczową informację castingową: w rolę głównego antagonisty wcieli się Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz użyczył nie tylko głosu, ale i wizerunku postaci Bawmy, znanego jako Król Piratów. To pierwsza tak znacząca rola artysty w grze wideo. W zaprezentowanym materiale filmowym Bawma przetrzymuje Jamesa Bonda oraz jego mentora z MI6, Johna Greenwaya, w krytycznej sytuacji, dążąc do wyeliminowania jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz w swoje interesy.
Twórcy gry ujawnili również ofertę dla graczy, którzy zdecydują się na zakup gry przed premierą. Osoby, które zamówią dowolną edycję 007 First Light w przedsprzedaży, otrzymają darmowe ulepszenie do wersji Deluxe Edition. Pakiet ten zawiera między innymi 24-godzinny wcześniejszy dostęp do rozgrywki.
Źródło: ioi.dk
