007 First Light. Poznaj wroga Jamesa Bonda

IO Interactive

Podczas tegorocznej gali The Game Awards zaprezentowano nowy zwiastun nadchodzącej produkcji o przygodach Jamesa Bonda – 007 First Light. Materiał ujawnił kluczową informację castingową: w rolę głównego antagonisty wcieli się Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz użyczył nie tylko głosu, ale i wizerunku postaci Bawmy, znanego jako Król Piratów. To pierwsza tak znacząca rola artysty w grze wideo. W zaprezentowanym materiale filmowym Bawma przetrzymuje Jamesa Bonda oraz jego mentora z MI6, Johna Greenwaya, w krytycznej sytuacji, dążąc do wyeliminowania jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz w swoje interesy.

Seria o Bondzie ma niesamowite dziedzictwo w grach wideo, więc wejście w ten świat z zupełnie nową postacią, taką jak Bawma, jest czymś wspaniałym. Jest magnetyczny i nieprzewidywalny, kryje w sobie niebezpieczeństwo, ale też serce i cel. To nie tylko człowiek posiadający władzę; to człowiek, który musiał walczyć o każdy jej cal. Wniesienie tej energii do świata 007 było niesamowitym uczuciem - swój udział w grze komentuje muzyk.

Twórcy gry ujawnili również ofertę dla graczy, którzy zdecydują się na zakup gry przed premierą. Osoby, które zamówią dowolną edycję 007 First Light w przedsprzedaży, otrzymają darmowe ulepszenie do wersji Deluxe Edition. Pakiet ten zawiera między innymi 24-godzinny wcześniejszy dostęp do rozgrywki.