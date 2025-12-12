Lara Croft powraca. Zobacz zwiastun Tomb Raider: Catalyst

Crystal Dynamics

I tutaj są dobre informacje, bo fani przygód słynnej archeolog otrzymają nie jedną, a dwie gry z jej udziałem. Już w przyszłym roku na rynek trafi Tomb Raider: Legacy of Atlantis, która jest produkcją mniejszego kalibru, coś na wzór odświeżonych nie tak dawno klasyków sprzed lat. Zdecydowanie lepiej zapowiada się jednak 2027 roku. Wtedy gracze mają otrzymać pełnoprawną produkcję Tomb Raider: Catalyst.

Akcja Tomb Raider: Catalyst przeniesie graczy w północne rejony Indii, gdzie archeolog będzie badała skutki tajemniczego kataklizmu, który ujawnił pradawne sekrety i przebudził tajemnicze siły strażników. Głosu tytułowej bohaterce użyczy Alex Wilton Regan, którą gracze znają z takich produkcji, jak Cyberpunk 2077, Mass Effect 3, oraz Dragon Age: Inquisition.

Tomb Raider: Catalyst na rynku ma zadebiutować w 2027 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Sereis X/S. Z kolei Tomb Raider: Legacy of Atlantis, który w zasadzie jest odświeżoną wersją pierwszej odsłony serii, ma zadebiutować rok wcześniej, także na takim samym zestawie platform docelowych.