Czym różni się Strickland od Mordo? Chiwetel Ejiofor opowiada o Venomie 3

fot. Sony Pictures

Reklama

Do premiery Venom 3: Ostatni taniec nie pozostało wiele czasu. Kampania promocyjna nadal trwa, a Chiwetel Ejiofor udzielił wywiadu dla ComicBook, w którym opowiedział o swojej postaci. Pojawienie się tego aktora w filmie rozgrzało umysły fanów, którzy od razu zaczęli szukać połączenia z MCU, w którym wciela się on w Mordo. Niektórzy teoretyzują, że i ten bohater może się pojawić w Venomie 3. Oficjalnie jednak Ejiofor wciela się w Generała Stricklanda. Co go odróżnia od postaci granej w MCU?

To bardzo odmienna postać. Generał Strickland jest bardzo uporządkowany, zorganizowany, odpowiedzialny. Bardzo utożsamia się z Ziemią. Ciąży na nim ogromna odpowiedzialność w związku z tą tajną placówką. Jego życie na wiele sposobów zostaje skomplikowane przez jej skrzydło naukowe prowadzone przez doktor Payne. Wchodzą oni ze sobą w konflikt na temat tego, co należy zrobić z tymi obcymi formami życia. Ta dynamika była bardzo fajna do grania. Fajnie się grało z Juno Temple.

TOP 20 najsilniejszych symbiontów