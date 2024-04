Stróżowie prawa – twórca potwierdza formułę antologii. Każdy sezon przedstawi historię nowego bohatera

fot. Paramount+

Reklama

Stróżowie prawa: Bass Reeves to serial Chada Feehana i Taylora Sheridana, który opowiadał historię pierwszego czarnoskórego szeryfa w Ameryce. W głównej roli zagrał David Oyelowo, ale wszystko na to wskazuje, że nie będzie miał okazji powrócić do tej roli. W najnowszym wywiadzie dla Deadline twórca produkcji potwierdził, że serial został pomyślany jako antologia i potencjalne kolejne sezony będą opowiadać o innych ważnych osobach z czasów Dzikiego Zachodu.

Stróżowie prawa - kolejne sezony opowiedzą o nowych bohaterach

Feehan przyznał, że każdy sezon Stróżów prawa przedstawi inną ważną postać z historii Ameryki, gdyż jest więcej osób takich jak Bass:

Jeśli będzie kolejny sezon Stróżów prawa, to skupi się on na nowym mężczyźnie lub kobiecie, który strzegł prawa. W historii jest kilka postaci podobnych do Bassa, które zasługują na przedstawienie ich własnej historii. Choć boli mnie, że małżeństwo bohaterów z pierwszego sezonu ma przerwę, ale taka jest rzeczywistość.

Dla fanów serialu na pewno złą wiadomością jest to, że Feehan wypowiada się o przyszłym sezonie, jakby nie był jeszcze pewny. Od zakończenia pierwszej serii minęły już cztery miesiące, a Paramount+ wciąż nie podjął oficjalnej decyzji co do przyszłości serialu.

Lawmen: Bass Reeves - zdjęcia

Lawmen: Bass Reeves

Stróżowie prawa: Bass Reeves – pierwszy sezon serialu można obejrzeć na platformie SkyShowtime.