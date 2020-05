Studio Ghibli i Hayao Miyazaki wciąż pracują nad projektem, mimo koronawirusa

Hayao Miyazaki, założyciel studia Ghibli, dał światu takie kultowe produkcje jak Spirited Away: W krainie Bogów i Księżniczka Mononoke. W 2013 roku legendarny twórca ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Nie powstrzymało go to jednak przed stworzeniem kolejnej animacji. Od dłuższego czasu wiemy, że twórca pracuje nad filmem How Do You Live?, będącym adaptacją mangi z 1937 roku o tym samym tytule. W kwietniu 2019 roku, producent filmu, Toshio Suzuki zapowiedział, że realizacja tego projektu przebiega w eksperymentalny sposób, gdzie twórcy nie są w żaden sposób związani terminami. Miyazaki przez miesiąc czasu przygotowywał minutę materiału. Dlatego też całość powstawać będzie przez kilka lat.

Teraz Suziki podczas wywiadu z Entertainment Weekly zdradził, że pandemia koronawirusa nie spowolniła reżysera i wciąż pracuje on nad filmem. Na ten moment pracownicy studia ukończyli 36 minut materiału. Suzuki i Miyazaki mają nadzieję, że film zostanie ukończony w ciągu najbliższych trzech lat. Twórcy nie ograniczają żadne terminy, zatem proces powstawania animacji jest bardzo organiczny. Wcześniejsze produkcje studia Ghibli wyróżniał ściśle pilnowany deadline, ale w tym wypadku jest inaczej. Dobrze jest mieć zapewnienie, że pandemia koronawirusa nie wydłuży bardziej czasu oczekiwania na How Do You Live?.