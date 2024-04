Sucker Punch - Zack Snyder chce naprawić film. Ma materiał do wykorzystania

fot. materiały prasowe

Reklama

Zack Snyder udzielił nowego wywiadu magazynowi Empire, w którym znów padł temat filmu Sucker Punch. Reżyser czuje, że to coś, co może zmienić i poprawić, więc ostatnio często wspomina o tym temacie. W rozmowie podkreśla, że jest to jego jedyny film, który chce zmienić, ale do tej pory nie dostał okazji zrobienia tego prawidłowo.

Sucker Punch - Snyder o naprawie filmu

Niektórzy fani pamiętają, że Sucker Punch doczekało się już rozbudowanej wersji.

- Nawet wersja reżyserska nie jest prawidłowa. To po prostu rozszerzona wersja. Jeśli dostałbym szansę, naprawiłbym ten film.

Niestety tym razem Snyder nie wszedł w szczegóły i nie wyjaśnił, co dokładnie chciałby naprawić i jak to zrobić. Ma jednak nagrany materiał, który chce wykorzystać.

- Mam nakręcone materiały - muszą mi tylko pozwolić je zmontować. Pytamy ich o to od czasu do czasu. Musimy zapytać ponownie. Myślę, że musimy znaleźć okno, w którym nikt inny nie ma filmu.

Sucker Punch został bardzo negatywnie odebrany przez widzów i krytyków, ale od czasu niektórzy doceniają pomysły Snydera wprowadzone w tej produkcji. Nie wiadomo, czy Warner Bros. jest w jakimkolwiek stopniu zainteresowane nową wersją filmu.