Zack Snyder chciał robić serial, Netflix odmówił. Chodzi o adaptację słynnej książki

materiały prasowe

Reklama

Zack Snyder już 8 lat temu mówił o planach na stworzenie ekranizacji książki Źródło (ang. The Fountainhead), słynnej powieści Ayn Rand z 1943 roku. Dopiero teraz z ust samego reżysera dowiedzieliśmy się, że w pewnym momencie rzeczony projekt miał być serialem - twórca przedstawił nawet Netfliksowi pomysł na jego realizację, lecz platforma nie dała zielonego światła na powstanie dzieła.

W podcaście The Joe Rogan Experience Snyder został zapytany przez prowadzącego o to, czy kiedykolwiek rozważał nakręcenie serialu dla Netfliksa; odpowiedź była następująca:

Przedstawiłem im pomysł na Źródło, ale nikt nie był tym zainteresowany. Tak, rozmawialiśmy o tym naprawdę sporo. Nikt tego nie chciał, choć ja byłem tym bardzo zainteresowany. Stworzyłem nawet wielki projekt adaptacji. Wydawało mi się, że to będzie niesamowite, ale oni tego nie chcieli - być może z powodu faktu, iż to temat tabu. Ayn Rand jest tabu.

Dopytywany przez Rogana o użycie słowa "tabu" Snyder odparł:

Ona uchodzi za temat tabu wśród inteligencji, ponieważ im wydaje się, że Rand jest faszystką, a Źródło to rzekomo przejaw faszystowskiej propagandy. Ale to nie z tego powodu uwielbiam tę książkę. Jak dla mnie ta powieść jest bezpośrednim komentarzem do robienia filmów. Opowieść o architekcie, który nie chce projektować budynków, jakich wszyscy by od niego oczekiwali - i ta jego walka o to, by te budynki były dokładnie takie, jak sam tego chce.

Reżyser dodał:

Nie wiem, czy świat jest gotowy na ekranizację. Ale tak, z pewnością jestem fanatykiem tej książki. Także dlatego, że to melodramat. Jedna z najbardziej melodramatycznych rzeczy wszech czasów.

O czym opowiada Źródło?

Jak informuje opis wydawcy, Źródło to:

Historia nieprzeciętnie uzdolnionego architekta, Howarda Roarka. Nie podporządkowuje się on powszechnie panującym poglądom i gustom. Pomimo wiążącej się z tym samotności i cierpienia podąża drogą, którą wskazują mu serce i rozum. Jest to opowieść o ambicji, władzy, pieniądzach i miłości – miłości tak niezłomnej, że niczym masywne kamienne wieże wznoszone przez bohatera zatriumfowała nad oszustwem, rozłąką, zazdrością i okrutnymi atakami tych, którzy pragnęli ją zniszczyć.

W kontekście wypowiedzi Snydera istotne jest to, że wbrew twierdzeniom twórcy ani Źródło, ani sama Rand nie uchodzą dziś za "temat tabu wśród inteligencji" - tezy pisarki i filozofki dyskutowane i omawiane są na wielu kierunkach społecznych i humanistycznych w szkołach wyższych. Co więcej, świat "był gotowy" na ekranizację powieści już w 1949 roku; to wtedy ukazał się film The Fountainhead w reżyserii Kinga Vidora, do którego Rand napisała scenariusz, a w którym w główne role wcielili się Gary Cooper i Patricia Neal.

Najgorsze serialowe adaptacje książek ostatniej dekady

20. 22.11.63: 8,7 na Goodreads i 8,1 na IMDb