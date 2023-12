Sucker Punch - Zack Snyder chce zmienić zakończenie. Planuje je nakręcić od nowa

Źródło: mat. prasowe

Zack Snyder obecnie promuje swój najnowszy film Rebel Moon część 1: Dziecko ognia. Podczas jednej z rozmów poruszono kwestię Sucker Punch z 2011 roku, który w tamtych latach wywołał spore kontrowersje. Twierdzi on, że obecna wersja tego filmu nie jest w pełni zrealizowaną jego wizją, więc chce to poprawić.

Sucker Punch - wersja rozszerzona

W rozmowie z Total Film reżyser Zack Snyder ujawnił, że obecnie negocjuje z Warner Bros. powrót do Sucker Punch i nakręcenie od nowa finałowych scen z aktorkami z oryginalnej obsady, czyli Emily Browning oraz Abby Cornish.

Swego czasu już wyszła wersja rozszerzona, która miała wysoką kategorię wiekową i 18 minut więcej scen. Snyder jednak nie jest nią usatysfakcjonowany i stąd plan na poprawę tego filmu.

- Pracuję z Warner Bros., aby spróbować znaleźć czas, by do tego wrócić. Chociaż już zrobiliśmy wersję rozszerzoną, nie jest to w pełni zrealizowana wizja tego filmu. Będzie fajnie, jeśli uda mi się zebrać Emily, Abby i ekipę filmową, aby zrobić dokrętki. To byłoby wspaniałe.

Przypomnijmy, że Sucker Punch było krytykowane za to, jak ukazano kobiety. Zack Snyder wielokrotnie bronił swojej wizji, wskazując na to, że krytycy nie zrozumieli filmu i jego przesłania. Widzowie natomiast docenili tę produkcję, gdy została wydana na DVD i Blu-ray.

