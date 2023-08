Sucker Punch: Zack Snyder ma nadzieję wydać wersję reżyserską. Co w niej będzie?

materiały promocyjne

Reklama

Zack Snyder udzielił wywiadu portalowi Letterboxd, w którym poruszono temat filmu Sucker Punch z 2011 roku, który był jedną z największych klap finansowych w karierze reżysera. Zebrał on zaledwie 89 mln dolarów z całego świata przy budżecie 82 mln dolarów. Pamiętajmy, że tylko określony procent z wpływów idzie do kieszeni producentów. Do tego produkcja zebrała fatalne oceny. Czy jest szansa na to, że reżyser zmieni odbiór wersją reżyserską?

Sucker Punch - wersja reżyserska

Reżyser wyjawił, że wciąż ma nadzieję na wydanie wersji reżyserskiej.

- Nigdy nie zrobiłem wersji reżyserskiej, ale wciąż planuje ją zrobić. W oryginalnym zakończeniu Babydoll siedzi na krześle w piwnicy z Blue - już po lobotomii - i gdy policjant świeci latarką na nią, ona wstaje i zaczyna śpiewać na scenie.

Dodaje, że w tej wersji pomimo bycia po lobotomii ona jest w swoim umyśle zamknięta w niekończącej się pętli euforycznego zwycięstwa.

- Jest to dziwacznie nie optymistyczne i jednocześnie optymistyczne. Taki był ton na koniec filmu. Sprawdzaliśmy je na pokazach testowych i studio uznało, że było zbyt dziwne, więc je zmieniliśmy.

Snyder ma świadomość, że krytycy nie pozostawili na jego filmie suchej nitki, powtarzając, że wykorzystuje on bardzo źle dziewczyny i ich wizerunek na ekranie.

- Ludzie odebrali ten film w taki sposób, że walczące dziewczyny są tym filmem. To było dla mnie przygnębiające.

Tłumaczy, że Sucker Punch bezpośrednio mówi do widza o tym, co chcą zobaczyć na ekranie.

- Chcą zobaczyć na ekranie dziewczyny, nie dziewczyny, które odnajdują własną siłę. Chcą zobaczyć je w seksowych ubraniach - wyjaśnia.

Dodaje, że nazywanie jego filmu wyzyskującym dziewczyny jest jak nazwanie filmu antywojennego takim, który rozumie wojnę zbyt dobrze.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy wersja reżyserska mogłaby się ukazać.