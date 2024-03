Suicide Squad Isekai – nowy zwiastun. Legion Samobójców wyrusza do alternatywnego świata

fot. Warner Bros. Discovery

Suicide Squad Isekai to kolejna produkcja z Legionem Samobójców, tym razem w formie anime. Za serial odpowiada Warner Bros. Japan oraz studio WIT, twórcy kultowego już Attack on Titan. Do sieci trafił nowy zwiastun produkcji, który prezentuje nowe sceny, głównie skupiające się na Harley Quinn i jej relacji z Jokerem. Nie brakuje jednak zaprezentowania nowych fragmentów pełnych akcji, czy pozostałych bohaterów, w tym Peacemakera, czy King Sharka.

Suicide Squad Isekai - zwiastun

Suicide Squad Isekai

Suicide Squad Isekai - fabuła i obsada

Amanda Waller wysyła Legion Samobójców na nową, niebezpieczną misję. Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, King Shark oraz Clayface muszą udać się do alternatywnego świata pełnego magii i smoków, na co maj tylko 62 godziny.

Reżyserem Suicide Squad Isekai jest Eri Osada. W oryginalnej obsadzie dubbingu znaleźli się Anna Nagase (Dr. Harleen Quinzel/Harley Quinn), Yūichirō Umehara (Joker), Reigo Yamaguchi (Floyd Lawton/Deadshot), Takehito Koyasu (Christopher Smith/Peacemaker), Jun Fukuyama (Basil Karlo/Clayface), Subaru Kimura (Nanaue/King Shark), Taku Yashiro (Rick Flag), Kujira (Amanda Waller), Chika Anzai (Tatsu Yamashiro/Katana), Reina Ueda (Fione), Mamiko Noto (Aldora) oraz Jun Fukushima (Cecil).

Suicide Squad Isekai nadal nie ma wyznaczonej daty premiery.