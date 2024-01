Suicide Squad: KTJL wystartowało w Nowej Zelandii. Błąd sprawił, że serwery wyłączono po zaledwie godzinie

Warner Bros.

Choć Suicide Squad: Kill the Justice League ma premierę dopiero 2 lutego, to osoby z Nowej Zelandii, które zdecydowały się na zakup droższej Edycji Deluxe (zawierającej wcześniejszy dostęp do gry), mogły już rozpocząć tę przygodę. Niestety gracze szybko zaczęli informować o błędzie, a konkretnie o pojawiającej się informacji o ukończeniu głównego wątku fabularnego tuż po zalogowaniu.

Twórcy ze studia Rocksteady zareagowali na tę sytuację i wydali komunikat, w którym poinformowali, że usterka zostanie wyeliminowana, ale naprawa będzie wiązała się z koniecznością tymczasowego zamknięcia serwerów. Zaplanowana przerwa techniczna ma potrwać kilka godzin.

https://twitter.com/suicidesquadRS/status/1751938662093263232

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu zapowiedziano, że Suicide Squad: Kill the Justice League otrzyma możliwość rozgrywki offline. Taka opcja ma pojawić się w jednej z popremierowych aktualizacji jeszcze w tym roku.