Suicide Squad: Kill The Justice League - premiera przesunięta! W tym roku nie zagramy

fot. Warner Bros.

Premiera Suicide Squad: Kill the Justice League została opóźniona. Nadchodząca produkcja studia Rocksteady miała trafić na sklepowe półki w tym roku (nigdy nie podano konkretnego terminu), ale poinformowano, że debiut został przesunięty dopiero na wiosnę roku 2023.

O sprawie poinformował Sefton Hill, reżyser nadchodzącej produkcji i współzałożyciel Rocksteady. W krótkim tweecie przyznał, że rozumie związaną z tym frustrację, ale deweloperzy potrzebują więcej czasu, by mogli stworzyć jak najlepszą grę.

https://twitter.com/Seftonhill/status/1506632960858021902

Suicide Squad: Kill The Justice League to gra akcji o tytułowej grupie, w której skład wchodzą Deadshot, Harley Quinn, Kapitan Boomerang i King Shark. Złoczyńcy zostają najęci przez Amandę Waller do nowego zadania, jakim jest pokonanie Ligi Sprawiedliwości, która znajduje się pod wpływem Brainiaca. Tytuł ten zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.