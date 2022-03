Kolejny Wiedźmin to niekoniecznie The Witcher 4. Nowe informacje i fanowskie teorie o grze CDP Red

fot. materiały prasowe

21 marca oficjalnie ogłoszono prace nad "nową sagą" w uniwersum The Witcher. Wielu internautów błyskawicznie założyło, że będzie to po prostu Wiedźmin 4 i zaczęło używać takiego tytułu w sieci. Okazuje się jednak, że niekoniecznie musi być to prawdą. Sprawę skomentował Radek Grabowski ze studia CD Projekt RED i w jednym tweecie odniósł się do komentarzy i obaw pojawiających się wśród społeczności.

Grabowski przypomniał, że studio nie zapowiedziało gry zatytułowanej Wiedźmin 4, nie wspominało też o wyłączności dla jakiegokolwiek sklepu czy platformy. Pojawiające się podejrzenia o ekskluzywności dla Epic Games Store zostały zresztą zdementowane jeszcze tego samego dnia, którego poinformowano o nadchodzącej produkcji. W dalszej części wpisu dodał, że na ten moment twórcy nie będą wypowiadać się na temat historii, mechaniki czy postaci.

Oczywiście, mimo niewielu szczegółów, internauci prześcigają się w tworzeniu kolejnych teorii dotyczących nowego Wiedźmina. Najpopularniejszą wydaje się być ta mówiąca, że główną bohaterką kolejnej gry będzie Ciri, a sugerować to ma kształt medalionu. Społeczność zwróciła uwagę na fakt, że nie przypomina on wilka, a raczej kota lub... rysia. Choć szkoła rysia nie istnieje w wiedźmińskim uniwersum, to niektórzy sądzą, że może ona zostać wprowadzona w przyszłości. W tajemniczy sposób skomentował to Marcin Momot z CD Projekt RED.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że reżyserem kolejnego Wiedźmina będzie Jason Slama, wcześniej odpowiedzialny za rozwój Gwinta. Zapewnił on na Twitterze, że "na jego warcie" w studiu nie będzie crunchu i złego traktowania pracowników.

