Czy bracia z Supernatural widują się po zakończeniu serialu? Mamy odpowiedź

Popularny serial Supernatural był emitowany w latach 2005 - 2020. Przez piętnaście sezonów Jensen Ackles i Jared Padalecki grali braci Winchesterów, zdobywając serca fanów na całym świecie. W 2008 roku dołączył do nich na ekranie Misha Collins jako Castiel. Ich postacie stały się szalenie popularne, a fandom do dziś ma się dobrze. Nic dziwnego, że niespodziewane spotkanie po latach budzi ogromne emocje.

Czy bracia z Supernatural widują się po zakończeniu serialu?

Pięć lat po finale Supernatural, widzowie znów będą mogli zobaczyć całą trójkę razem na ekranie w finale The Boys. Jensen Ackles wciela się Solder Boya od 3. sezonu serialu. Nie wiemy jednak, kogo zagrają Jared Padalecki i Misha Collins, którzy dopiero dołączyli do obsady. Ackles skomentował, jak się czuje z ich kolejną współpracą:

Widzimy się częściej niż moglibyście się spodziewać — szczerze mówiąc, przynajmniej raz w miesiącu. To było dziwne uczucie. Jakbym zaprosił przyjaciół na obiad do domu kogoś innego na kolację: „Słuchajcie, chłopaki, nie zróbcie mi wstydu. Ja muszę tu zostać”. Byli niesamowici. Nie mogę się doczekać, by zdradzić Wam więcej szczegółów, ponieważ było to niesamowite doświadczenie.

Czy bracia z Supernatural widują się po zakończeniu serialu? Odpowiedź brzmi: tak, przynajmniej raz w miesiącu. Dotyczy to także Mishy Collinsa, czyli ekranowego Castiela. Cała trójka nadal się ze sobą przyjaźni i cieszy z możliwości kolejnej współpracy przy finale The Boys.

To już finał popularnego The Boys

5. sezon hitu The Boys zadebiutuje na małym ekranie w 2026 roku. To będzie finał serii. Poprzednia część znalazła się na szczycie rankingu Nielsena, który pokazuje najbardziej popularne produkcje w streamingu, ustanawiając wiele rekordów dla Prime Video.

