Suicide Squad - wyjaśniono jedną z największych tajemnic drużyny

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Popularność komiksowej drużyny Suicide Squad znacznie wzrosła w ostatnich latach dzięki filmom z udziałem członków grupy. Choć wydaje się, że znamy ich na wylot, zagorzałym fanom tych postaci w dalszym ciągu sen z powiek spędzała istotna kwestia: kto jest twórcą wszczepionych im do głów bomb, za pomocą których Amanda Waller sprawuje nad nimi kontrolę? Odpowiedź możemy znaleźć w antologii Let Them Live!: Unpublished Tales from the DC Vault, która w cyfrowej wersji trafiła na platformę DC Universe.

W opowieści poświęconej Suicide Squad Deadshot, Harley Quinn, Cinderstare i Sledge dostają misję zabicia Dimy Kondreva, tajemniczego inżyniera genetycznego, który już wcześniej znalazł się na celowniku Waller - trzeba podkreślić, że tej postaci jak do tej pory nie widzieliśmy w komiksach. Jak się później okazało, to właśnie Kondrev stworzył zbudowane z nanitów bomby, które stały się jednym z fundamentów historii Legionu samobójców.

Co ciekawe, naukowiec błaga antybohaterów o to, aby ci darowali mu życie, przekonując ich, że Waller (określona przez niego mianem "mistrzyni manipulacji") wydała na niego wyrok właśnie z uwagi na jego wiedzę o nanitach. W finale historii Kondrev obiecuje nawet Suicide Squad, że jeśli zrezygnują z zabicia go, sprawi, iż nanity w ich organizmach ulegną dematerializacji.

