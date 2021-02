Nowy Batman w końcu spotka Bruce'a Wayne'a. Heros Arrowverse jako... potężny wzmacniacz

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W świecie DC trwa obecnie wydarzenie Future State; jedną z jego centralnych postaci jest nowy, czarnoskóry Batman, Tim Fox (korzystający aktualnie z imienia Jace). Do sieci trafiła właśnie zapowiedź zeszytu Dark Detective #3 - wiemy już, że dojdzie w nim do spotkania przyszłej wersji Mrocznego Rycerza i Bruce'a Wayne'a.

W historii tej tytułowy Mroczny Detektyw będzie prowadził śledztwo związane ze śmiercią jednego z magnatów Gotham. Choć sprawująca kontrolę nad miastem organizacja Magistrate przekonuje, że do zgonu doszło w wyniku operacji przeprowadzanych przez superbohaterów, Wayne zbuduje w całej sprawie swoją własną teorię. Dalsze działania doprowadzą go do samego Foxa - obaj będą mieli do siebie kilka istotnych pytań.

W samym Gotham jedną z najważniejszych linii oporu przed Magistrate utworzyli Katana, Signal i znany z Arrowverse Black Lightning. Ten ostatni już wcześniej został przeklęty przez tajemniczą siłę, co sprawiło, że zamienił się w ucieleśnienie wyładowania elektrycznego, mogąc dowolnie zmieniać swoją formę. Gdy jego przyjaciele starli się więc ze złoczyńcami, bohater powiązał się z używanym przez Katanę Soultakerem, znacznie wzmacniając właściwości ostrza. Spójrzcie sami:

Future State: Dark Detective #3 - okładka alternatywna