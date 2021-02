Marvel - Knull atakuje małżeństwo syna Scarlet Witch. Czarna Pantera z nosorożcami; X-Meni zabiją swojego?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Screen Rant

Powiedzieć, że Marvel w ostatnich dniach podkręca tempo w wydarzeniu King in Black, to właściwie nic nie powiedzieć. Tylko w trakcie minionego weekendu do sieci trafiło kilkanaście nowych informacji na temat eventu, które pochodzą z serii pobocznych. Król w Czerni daje się we znaki herosom do tego stopnia, że przerwał nawet miesiąc miodowy syna Scarlet Witch, Wiccana, i jego męża, łączącego w sobie krew Kree i Skrulli Hulklinga. Obaj po ostatecznym zwycięstwie nad roślinopodobną rasą Cotati odpoczywali na plaży - teraz będą jednak musieli stawić czoło całej armii symbiontów, co zrodzi kłótnie pomiędzy małżonkami.

Na tym jednak nie koniec; oto inne z najistotniejszych informacji związanych z eventem:

Na froncie walki z Knullem w końcu pojawi się Fantastyczna Czwórka; Pierwsza Rodzina Marvela zakończyła właśnie jedną z kosmicznych misji; Reed Richards zdaje sobie sprawę z mocy złoczyńcy, dlatego do ochrony Bramy Wieczności, portalu pozwalającego swobodnie podróżować po kosmosie, oddelegował swojego syna, niegdyś wszechpotężnego Franklina - drużyna chce w ten sposób zapobiec kolejnym inwazjom Króla w Czerni w innych rejonach wszechświata;

Z zapowiedzi zeszytu Black Panther #1 wynika, że Czarna Pantera będzie osobiście dowodził obroną Wakandy przed symbiontami; T'Challa skorzysta w bitwie nie tylko z nosorożców bitewnych, ale również nowej, tajemniczej broni, powstałej w wyniku naukowych prac nad ujarzmianiem magii;

W trakcie rozmowy Beasta i Bishopa dowiadujemy się, że pierwszy z nich, odpowiadający obecnie za ochronę granic wyspy mutantów, Krakoi, nie cofnie się nawet przed zabiciem X-Mena, jeśli będzie tego wymagała sytuacja - przypomnijmy, że wśród opanowanych przez Knulla jest m.in. Cyclops;

Król w Czerni w trakcie konfrontacji z Black Knightem wyjawił mu, że czarodziej Merlin w rzeczywistości go okłamał: heros nosi obwarowany magicznymi zaklęciami miecz Ebony Blade nie dlatego, że jest go godny, ale z uwagi na swoją niestabilność psychiczną i skłonność do agresji - właśnie dlatego złoczyńca bez powodzenia próbował zwerbować go do swoich szeregów;

Zeszyt Return of the Valkyries #2 potwierdza, że postacie, które zostały zabite przez Knulla, nie zaznają spokoju nawet po swojej śmierci - potwierdza to los Celestianina, któremu antagonista odciął głowę; nawet nieżywy wciąż pozostaje na usługach władcy symbiontów, wykonując jego polecenia; najprawdopodobniej wpływ na taki obrót spraw ma magiczne oddziaływanie miecza Króla w Czerni o nazwie Necrosword;

W sieci spekuluje się, że Eddie Brock aka Venom, obecnie uznawany za zmarłego, dzięki swoim działaniom w tzw. "Ulu" Knulla (miejscu, za pomocą którego steruje on symbiontami), odkryje w sobie powołanie do bycia superbohaterem - już wcześniej sugerowano, że po King in Black mamy poznać inną na poziomie charakteru wersję tej postaci;

Flash Thompson stanął do walki z Knullem przybierając formę ogromnego smoka;

Deadpool w boju z smokiem symbiontem użył "Deadpool-Trona" (podobieństwa do Voltrona nasuwają się same) - jest nim połączenie kilku kontrolowanych przez Pyskatego Najemnika potworów (m.in. śnieżnego bałwanka czy wilkołaka), spojonych przez ciało innego monstrum, Galaretki.

Zobaczcie plansze dokumentujące powyższe wydarzenia:

Fantastic Four #29 - plansze

Następny zeszyt zasadniczej serii, King in Black #3, trafi do sprzedaży w USA 17 lutego.